وضعیت تغییر قیمتها در بخشهای مختلف استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون برنامه ریزی استاندار فارس بعد از ظهر جمعه در جلسه گفتگوی مدیران با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن بارانه ها در فارس گفت: کرایه مسافرین درون شهری مربوط به اتوبوس و مینی بوس افزایش نخواهد داشت چراکه ما به التفاوت نرخ سوخت طی هفته آینده در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد.

فرهاد سجادی ادامه داد: آخرین وضعیت کرایه های تاکسی درون شهری بررسی شده که به زودی اعلام می شود که البته اندکی افزایش خواهد داشت ولی در حال حاضر هرگونه افزایش کرایه درون شهری خلاف قانون محسوب می شود و هیچ راننده ای در فارس حق افزایش کرایه تاکسی را ندارد.

کاهش نرخ برخی اقلام در فارس

معاون برنامه ریزی استاندار فارس تصریح کرد: طی جلسه ای آخرین وضعیت مربوط به بازار صنایع، سوخت و صنایع کشاورزی بررسی شد که طی آن در بخش مربوط به بازار در مواردی شاهد کاهش نرخ کالاها نیز بوده ایم و حتی یکی از تولید کنندگان بزرگ تخم مرغ در فارس تولیدات خود را به قیمت 100 تومان کاهش داده است.

سجادی تصریح کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته و عملکرد مثبت واحدهای مختلف شاهد کاهش قیمت در بیش از 30 قلم از کالاها در بازار فارس خواهیم بود.

در ادامه معاون عمرانی استاندار فارس در خصوص وضعیت نرخ حمل و نقل نیز گفت: کمیته حمل و نقل وسوخت استان به طور کامل تمامی موارد مربوط به این بخش را پیگیری می کند که در این خصوص تمام ظرفیت حمل و نقل درون شهری و یرون شهری به کار گیری شده است.

عبد الله حسینی تاکید کرد: نرخ حمل و نقل درون و برون شهری بررسی شده که به طور یقین تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی در خصوص اتوبوسها نداریم و نرخ تاکسی نیز طی دوهفته آینده اعلام می شود.

وی تصریح کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل استان نیز صورت گرفته و در بخش جایگاه های cng نیز کنترلهای لازم صورت گرفته است.

نرخ کپسول گاز

در ادامه مدیر کل شرکت پخش فرآورده های نفتی فارس گفت: برای مصرف نفت سفید نرخ لیتری 100 تومان و قیمت هر کپسول گاز مایع سه هزار و 400 تومان مشخص شده است.

عبد الله محبی تصریح کرد: در بخش تامین سوخت صنایع هیچگونه مشکلی وجود ندارد و در این خصوص تاکنون کارخانه ویا صنعتی به دلیل کمبود سوخت تعطیل نشده است.

مدیر اداره کل حمل و نقل پایانه های استان فارس نیز در ادامه این نشست گفت: اتوبوسهای ویژه برون شهری 15 درصد و اتوبوسهای عادی و مینی بوس برون شهری نیز از 44 ریال مسافر کیلومتر تا 57 ریال مسافر کیلومتر افزایش قیمت خواهد داشت.

مسعود خواست خدایی تاکید کرد: تاکسی بین شهری 20 درصد و ناوگان باری بین شهری نیز 15 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت بیش از حد را ندارد و در صورت مشاهده تخلف شرکت متخلف از سه ماه تا پنج ماه تعطیل خواهد شد.

سوخت مصرفی بخش کشاورزی تامین شد

در ادامه جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز گفت: بحث اصلی کشاورزان کمبود نقدینگی برای خرید سوخت بود که مقرر شد نفت و گاز مورد نیاز بخش کشاورزی با قیمت لیتری 165 تومان در اختیار کشاورزان قرار داده شود.

مهرزاد خرد تصریح کرد: برای رفع مشکلات مالی کشاورزان نیز قرار شد از محل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسهیلات با نرخ سود عادی پرداخت شود.

وی تاکید کرد: تامین جو برای واحدهای تولیدی به قیمت 290 تومان و گندم نیز به قیمت 175 تومان انجام خواهد شد ولی قیمت خرید گندم از کشاورزان از 330 تومان تغییر نخواهد کرد.