به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، چو در فهرست تیمش "پارک جی‌سونگ" از منچستریونایتد را قرار داده است. این آخرین تورنمنت پارک با پیراهن کره جنوبی است. او همچنین "سون هئونگ مین"، هافبک 18 ساله هامبورگ را هم دعوت کرده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی در خصوص اعلام فهرست این تیم گفت: برای این که پس از 51 سال سرانجام قهرمان آسیا شویم، سرعت فاکتوری کلیدی است. من بازیکنانی انتخاب کردم که بتوانند با سرعت بالا هماهنگ شده و از نظر فیزیکی و تکنیکی هم آماده باشند.

پارک از تیم کره جنوبی خداحافظی می‌کند و سون می‌خواهد در اولین بازی‌هایش در تیم ملی اثرگذار باشد. چو در این خصوص خاطر نشان کرد: او در استفاده از فضاهای حریفان خیلی خوب است و قدرت شوتزنی خوبی هم دارد. هرچند جوان است اما مهارت‌های خیلی خوبی دارد.

سون در این فصل هفت بار بازی کرده و سه گل زده است. چو ادامه داد: او شایسته بازی در قطر است و با حضور دیگر بازیکنان تیمی سریع خواهیم ساخت.

چو گفت که تیم فعلی کره جنوبی ترکیبی از لژیونرها و بازیکنان لیگ داخلی است. میانگین سنی این تیم 25 سال است که از میانگین سنی 5/27 سال در جام جهانی کمتر است.

"لی یونگ پیو" از الهلال بیشترین بازی ملی را در تیم فعلی دارد. او 120 بار برای تیم ملی کره جنوبی بازی کرده و در سن 33 سالگی پیرترین بازیکن تیم هم به شمار می‌رود.

"چو یونگ هیونگ" از الریان و "لی جونگ سو" از السد که هر دو در قطر بازی می‌کنند، باید در کنار لژیونرهای دیگری مانند "چا دو ری" از سلتیک، "کواک تائه هوی" از کیوتو سانگای ژاپن و بازیکنان حاضر در لیگ کره به میدان بروند.

کره جنوبی در گروه C مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با تیم‌های استرالیا، بحرین و هند همگروه است.

فهرست تیم ملی فوتبال کره جنوبی به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: جونگ سونگ ریونگ (سئونگنام)، کیم یونگ دائه (اف سی سئول) و کیم جین هیون (سرزو اوزاکا)

مدافعان: کواک تائه هویی (کیوتو)، لی جونگ سو (السد)، چو یونگ هیونگ (الریان)، هوانگ جائه وون (سوون)، لی یونگ پیو (الهلال)، چویی هیو جین (سانگمو)، چا دو ری (سلتیک) و لی یونگ رائه (سوون)

هافبک‌ها: یون بیتگارام (گیئونگنام)، کو جا چول (ججو)، پارک جی‌سونگ (منچستریونایتد)، کی سونگ یئونگ (سلتیک)، لی چونگ یونگ (بولتون)، کیم بو کیونگ (سرزو)، یئوم کی هون (سوون) و سون هئونگ مین (هامبورگ)