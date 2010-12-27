احمد افضلی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: همزمان با اولین سفر رئیس جمهوری به استان البرز 270 پروژه استان در جلسه هبئت دولت مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد مصوبات این سفر با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست، افزود: مصوبات سومین سفر رئیس جمهور به کرج که در قالب اولین سفر استانی به البرز صورت می گیرد نسبت به دور اول و دوم سفر به کرج به چهار برابر می رسد.

این مسئول یادآور شد: در سفر اول 96 مصوبه در قالب 265 پروژه برای شهرستان کرج تعریف شده بود که تاکنون 98 درصد پیشرفت داشته است.

پروژه های سفر دوم 62 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی گفت: در سفر دوم نیز 105 مصوبه در قالب 128 پروژه به شهرستان کرج اختصاص یافت که با 62 درصد پیشرفت فیزیکی در دست پیگیری قرار دارد.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز در رابطه با عدم تحقق کامل این مصوبات خاطرنشان کرد: در برخی از پروژه ها با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شدیم که نیازمند زمان بیشتری است تا بتوان با بررسی همه جانبه مشکلات این طرح ها را رفع کرد.

وی تاکید کرد: بسیاری از این مصوبات نیز با همکاری و تعامل مناسب میان دستگاه های اجرایی و خدماتی رشد قابل توجهی داشته است که از آن جمله می توان به پیشرفت طرح مسکن مهر اشاره کرد.

افضلی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با توجه به اینکه این سفر اولین سفر رئیس جمهوری به استان تازه تاسیس البرز است شاهد تحولات چشمگیری در سطح استان البرز باشیم.