داوود اوغلو از نقش متکی در ارتقای روابط تهران و آنکارا تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر منوچهر متکی، احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با منوچهر متکی وزیر خارجه سابق کشورمان، از نقش مؤثر وی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء روابط و همکاری‌های ایران و ترکیه تقدیر کرد.

داوود اغلو در این گفت‌و‌گوی تلفنی خطاب به متکی اظهار داشت: شناخت شما از ترکیه و روابط مقامات عالی ترکیه از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در تعمیق اعتماد و تحکیم همکاریها نه تنها در روابط دوجانبه بلکه در مسائل منطقه‌ای و موضوعات بین‌المللی کارساز بوده است.



وزیر خارجه ترکیه دوستی شخصی ایجاد شده فیمابین، را سرمایه‌ای ارزشمند قلمداد کرد و از منوچهر متکی خواست در هر جایگاهی که قرار دارد از روابط دو کشور حمایت کند.

منوچهر متکی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تشکر از تماس تلفنی دوستانه وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: روابط ایران و ترکیه، راهبردی و در جهت منافع دو ملت و همچنین صلح و ثبات منطقه‌است.

متکی نقش ترکیه را در دفاع از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران ممتاز توصیف کرد و متقابلاً از عنایت و برخوردهای سازنده و صمیمانه همه مقامات ترکیه به ویژه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و شخص داوود اغلو و نیز رهبران احزاب سیاسی ترکیه در بیش از 5 سال گذشته سپاسگذاری کرد.

منوچهر متکی گفت که در هر موقعیت و مناسبتی مدافع همکاری‌های همه جانبه بین تهران و آنکارا خواهد بود.

وی برای دولت و ملت بزرگ ترکیه آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.

منوچهر متکی طی 5 سال گذشته با عبدالله گل، علی باباجان و احمد داوود اغلو به عنوان همتایان ترک خود همکاری داشته است.

