آغاز بکار کمیته تعیین نرخ کرایه خودروهای عمومی در البرز

سرپرست معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: قانون هدفمندسازی یارانه ها آغاز شده و کمیته تعیین نرخ کرایه خودروهای عمومی در البرز نسبت به تعیین نرخ خدمات خودروهای عمومی درون و برون شهری بر اساس شرایط جدید اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

احمد افضلی ادامه داد: در این راستا قرار است تا پایان دی ماه سال جاری، پس از بررسی های کارشناسی و با هماهنگی مراجع ذیربط، نرخ کرایه های جدید در استان البرز اعلام شود.

این مسئول یادآور شد: استان البرز از نظر خدمات حمل ونقل عمومی یکی از استانهای برخوردار کشور محسوب می شود ضمن اینکه این استان، در بحث خدمات دهی عمومی با مشکلات کمی مواجه است.

تا تعیین نهایی نرخ کرایه هیچ تغییری در این بخش نخواهیم داشت

افضلی اضافه کرد: البته باید به یاد داشته باشیم که تا تعیین نهایی نرخ کرایه، هیچگونه تغییری در این بخش نخواهیم داشت و رانندگان خودروهای عمومی باید به این امر توجه کافی داشته باشند.

وی عنوان کرد: همچننی به منظور کاهش مشکلات بخش تاکسیرانی و اتوبوسرانی تصمیمهایی برای استان البرز اتخاذ خواهد شد که این امر از حجم مشکلات می کاهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اعمال حمایتهای دولت از بخش حمل و نقل عمومی، مشکلات این بخش نیز کاهش می یابد ضمن آنکه پیش بینی می شود که به دنبال این امر، کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد.