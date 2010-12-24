مخالفتها با استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در ترکیه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، در ادامه مخالفتها با تداوم استقرار بمبهای اتمی آمریکا در سطح اروپا، پارلمان ترکیه نیز به این امر اعتراض کردند.

پس از گزارش اخیری که از سوی شورای دفاع از منابع ملی آمریکا منتشر و در آن اعلام شده بود آمریکا 90 بمب اتمی از انواع B61 در خاک ترکیه مستقر کرده، برخی از اعضای پارلمان این کشور ادامه این روند را با توجه به پایان جنگ سرد بی معنا توصیف کردند.

در این گزارش که بر اساس آمار اعلام شده از سوی نیروی هوایی آمریکا در اواخر ماه فوریه بوده 50 بمب از این بمب ها آماده بارگیری بر هواپیماهای بمب افکن آمریکایی هستند و 40 فروند بمب باقیمانده نیز بر هواپیماهای ترکیه بارگیری خواهد شد.

"شوکرو الکداغ" از نمایندگان پارلمان ترکیه ضمن زیر سؤال بردن استقرار این بمب ها در خاک کشورش می گوید: با توجه به گذشت زمان زیادی از پایان جنگ سرد وجود این بمب ها در خاک ترکیه که بیشتر آنها در پایگاه اینجرلیک قرار دارند جای بحث دارد.

وی گفت که این اقدام برای کشورهای همسایه اعم از مسلمان و عربی به آسانی قابل توضیح نیست.

مخالفت ترکیه با استقرار این بمب ها در حالی است که پیشتر کشورهایی همچمون آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک، لوکزامبلوگ و چند کشور دیگر در اتحادیه اروپا با استقرار این بمب ها در خاک این اتحادیه اعلام مخالفت کرده بودند.