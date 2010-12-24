رژیم صهیونیستی غزه را به توپ بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان، شاهدان عینی اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی مستقر در مرز با غزه تعدادی گلوله به سوی فلسطینی ها در شرق غزه شلیک کرد.

به گفته این شاهدان تانکهای این رژیم نیز گلوله هایی به سوی مناطقی فلسطینی درکوی "الزیتون" در جنوب شرق غزه شلیک کردند که موجب رعب و وحشت درمیان مردم منطقه شد.

شایان ذکر است که تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه در روزهای اخیر افزایش یافته است. این رژیم به بهانه های گوناگون از جمله شلیک موشک از این بخش به داخل سرزمین های اشغالی و نیز افزایش توان مقاومت می کوشد که حمله جدیدی را به غزه آغاز کند.