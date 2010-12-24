  1. بین الملل
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

در ادامه تجاوزات خود؛

رژیم صهیونیستی غزه را به توپ بست

رژیم صهیونیستی غزه را به توپ بست

شاهدان عینی امروز از گلوله باران مناطق مرزی غزه بوسیله توپخانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان، شاهدان عینی اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی مستقر در مرز با غزه تعدادی گلوله به سوی فلسطینی ها در شرق غزه شلیک کرد.

به گفته این شاهدان تانکهای این رژیم نیز گلوله هایی به سوی مناطقی فلسطینی درکوی "الزیتون" در جنوب شرق غزه شلیک کردند که موجب  رعب و وحشت درمیان مردم منطقه شد.

شایان ذکر است که تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه در روزهای اخیر افزایش یافته است. این رژیم به بهانه های گوناگون از جمله شلیک موشک از این بخش به داخل سرزمین های اشغالی و نیز افزایش توان مقاومت می کوشد که حمله جدیدی را به غزه آغاز کند.

کد مطلب 1216528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها