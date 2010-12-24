تحقق آرزویی ۳۲ ساله با تأسیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمید محمدی‌ در هفتمین مجمع عمومی اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور که در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد، با اشاره به راه اندازی شواری توسعه فرهنگ قرآنی در کشور اظهار داشت: این شوار و منشور آن مرکز راهبری برنامه‌های قرآنی است که چهار وزیر عضو آن هستند.



وی ادامه داد: طی یکسال آینده تمام خلاهای قانونی برای ساماندهی امور قرآنی توسط این شورا که مصوبات آن قانونی و لازم الاجراست برطرف خواهد شد.



محمدی افزود: با فعالیتی که در مدت راه اندازی از سوی شورا انجام شده حاشیه‌های ابتدای کار رفع شده و امروز صدای واحدی برای حمایت از منشور و شورای توسعه در کشور ایجاد شده است.



وی بیان کرد: این نظر که منشور توسعه فرهنگ قرآنی موجب دولتی شدن امور قرآنی می‌شود توهم و تصور باطلی است بلکه موجب حمایت بیشتر دولت و وزارت ارشاد از فعالیت‌های قرآنی و کاهش تصدی دولت می‌شود.



رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور با بیان اینکه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باید با تمام قوا در خدمت امور قرآنی باشد، تصریح کرد: با اهتمامی که هم اکنون در این زمینه وجود دارد شرایط فوق العاده و استثنایی برای موسسات قرآنی به وجود آمده که هیچگاه چنین شرایطی در کشور وجود نداشته و موسسات و مراکز قرآنی باید از این ظرفیت بالقوه استفاده کنند.



