به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: با اعلام فراخوان و شرایط حضور از طریق سایت نمایشگاه و جراید، ثبتنام از ناشران کشور برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ماه آینده آغاز خواهد شد.
رئیس شورای سیاستگذاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اضافه کرد: با آغاز بررسی برنامهها و فعالیتهای سایر کمیتهها و مسائل اجرایی نمایشگاه، قطعا از هفته دیگر جلساتی مشترک و منظم با نهادهای مشارکتکننده از جمله شهرداری و شورای شهر، راهنمایی و رانندگی و سایر نهادهای ذیربط در برگزاری نمایشگاه برگزار خواهیم کرد.
پیشتر زمان و مکان برپایی نمایشگاه و نحوه حضور ناشران داخلی مصوب شده بود که بنا بر مصوبات شورای سیاستگذاری، بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشتماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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