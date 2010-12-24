دین بن مایه اصلی فعالیت نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی مردم کشور و اصفهان، به سناریوهای پیش بینی شده برای تغییر نتایج انتخابات توسط دشمنان و فتنهگران اشاره کرد و افزود: دشمنان سعی کردند با تجهیز تلویزیون بیبیسی در ارتباط با انتخابات آزاد و منصفانه ایران اسلامی حاشیه سازی کنند و جریان این انتخابات را به سود خود تغییر دهند.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال عدم حضور مردم در انتخابات خردادماه سال گذشته بودند، اظهار داشت: دشمنان برنامهریزی کرده بودند تا مردم از حضور در انتخابات ناامید شوند که از جمله این اقدامات میتوان به تجهیز تلویزیون فارسی بیبیسی اشاره کرد که افکار مردم را تحت تاثیر قرار میداد.
استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دشمنان برای نامطلوب خواندن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمنان سعی داشتند به مردم القا کنند که انتخابات در کشور ایران امری فرمایشی محسوب میشود و حاکمیت فرد و گزینه مورد نظر خود را از صندوق بیرون خواهد کشید.
وی با تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اضافه کرد: زمانی که دشمنان علیرغم تمامی تلاشها و برنامهریزیهای خود با شور و اشتیاق مردم برای انتخاب ریاست جمهوری مواجه شدند، برنامههای خود را تغییر دادند و اعلام بیطرفی کردند که البته این موضوع، یک موضوع فرمایشی بود.
وی با اشاره به اینکه تفکر تقلب در انتخابات زاده افکار مدیران شبکه بیبیسی و حامیان مالی آنها بود، گفت: القای تفکر تقلب در انتخابات زاده افکار مدیران شبکه بیبیسی و حامیان مالی آنها بود چرا که آنها با همکاری منافقان و سکولارها نتوانستند آنچه را که انتظار داشتند از درون صندوقهای اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خارج کنند.
استاندار اصفهان تاکید کرد: سران فتنه و حامیان غربی آنها سعی کردند با بهانه تقلب در انتخابات، فضای کشور را به سمت اغتشاش و شورش هدایت کنند تا به این وسیله شرایط برای تغییر در حاکمیت ایران اسلامی ایجاد شود.
ذاکراصفهانی با تاکید بر نقش انقلاب اسلامی در جوامع شرقی و غربی جهان، اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران خط بطلانی بر انقلابهای شرقی و غربی جهان کشید چرا که این انقلابها از نوع مارکسیستی و لیبرالی بودند و به مادیات توجه ویژهای داشتند.
وی با تاکید بر اینکه دین در انقلابهای شرقی و غربی جهان جایگاهی نداشت، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با دینخواهی و خداجویی مردم به ثمر نشست و اکنون مشاهده میکنیم که دین مبین اسلام، بنمایه اصلی فعالیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده است.
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران، اضافه کرد: انقلاب ایران در شرایطی که جهانی دو قطبی حاکم بر سرنوشت مردم بود بروز یافت و با داعیه دین محوری و شعارهای دینی و اسلامی در چنین جهانی دعوی حکومتی از نوع سوم را که بر اساس دین و آموزههای اسلامی بود را پیاده کرد.
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