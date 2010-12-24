120 خودروی قدیمی در تبریز رژه رفتند

رئیس کمیته خودروهای کلاسیک آذربایجان شرقی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: این همایش با هدف حفظ و نگهداری اتومبیل های قدیمی برگزار شده است.

کامیار نوظهور افزود: ساماندهی و سازماندهی به خودورهای کلاسیک استان و تجدید دیدار این خودروها با یکدیگر از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

وی ضمن قدردانی از صاحبان خودروها در راستای حفظ ارزش خودروهای کلاسیک، گفت: 120 خودروی کلاسیک از استان آذربایجان شرقی در این همایش شرکت کرده بودند که 100 دستگاه عضو رسمی کمیته خودروهای کلاسیک و مابقی به عنوان مهمان در معرض نمایش گذاشته شدند.

نوظهور با اشاره به انتخاب خودروهای برگزیده به عنوان ابتکار جدید این همایش برای اولین بار در کشور، گفت: هر شرکت کننده در همایش خودروهای کلاسیک سه خودرو را به دلخواه انتخاب کرده و اسامی آنها را در اختیار هیئت داوری قرار داد.

وی ادامه داد: پس از دریافت تمامی آرا، هیئت داوری سه خودرو را به عنوان خودروهای برگزیده انتخاب کردند که با اعطای کاپ و لوح تقدیر از برگزیدگان قدردانی شد.

رئیس کمیته خودروهای کلاسیک استان همچنین از مسیرپیمایی 120 خودروی شرکت کننده در خیابان های شهر تبریز خبر داد و گفت: این خودروها پس از اتمام همایش به صورت منظم و در یک ردیف، مسیر خیابان ائل گولی تا میدان شهید فهمیده را پیمودند.

نوظهور یادآور شد: خودروهایی مابین سنین 25 تا 60 سال در دومین همایش خودروهای کلاسیک شرکت کرده بودند که میانگین سنی این اتومبیل ها حدود 40 سال بود.

وی تشریح کرد: برند غالب در خودروهای شرکت کننده متعلق به مرسدس بنز و خودروهای شرکت جنرال موتورز شامل کادیلاک و شورلت است.

نوظهور خاطرنشان کرد: شرط عضویت خودروها در کمیته خودرو های کلاسیک استان، داشتن سن حداقل 25 سال و داشتن ظاهر و مشخصات فنی بسیار سالم برای اتومبیل است.

وی یادآور شد: علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبلاگ این کمیته به نشانی tabrizclassiccars.blogfa.com مراجعه کنند.

گفتنی است خودروی شورلت مدل شول – مالی بو ساخت سال 1964 به عنوان اولین نسل تولید شورلت شول به عنوان خودروی برگزیده در این همایش انتخاب شد.

این همایش چهار ساعته، با همکاری هیئت اتومبیل رانی آذربایجان شرقی، ظهر امروز در پارکینگ مجموعه ائل گولی تبریز برگزار شد.