روند شکست ناپذیری نماینده مازندران در لیگ بسکتبال کشور تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران در هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه، میزبان تیم هیئت همدان بود ودرپایان موفق شد، میزبان خود را با نتیجه 85 بر 41 شکست دهد.

تیم کاله در هر چهار کوارتر این مسابقه اختلاف امتیازی خود را از حریف همدانی خود حفظ کرد، به طوری که در پایان با اختلاف 44 امتیاز برابر این حریف سرسخت برنده از زمین مسابقه خارج شد.

تیم کاله مازندران در هفته گذشته نیز میهمان کردستانی خود را با اختلاف بیش از 40 امتیاز با شکست بدرقه کرده بود.

کاله با کسب این پیروزی با ارزش در پایان هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با 14 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان دوم جدول رده بندی این رقابتها قرار گرفت.

تیم کاله مازندران امسال تنها نماینده مازندران در رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور است.