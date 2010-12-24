پیشنهادات امنیتی نجار به کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی سخنانی در سومین نشست وزیران کشورهای اکو در استانبول اظهارداشت : کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی "اکو" در یکی از چالش برانگیزترین مناطق دنیا قرار گرفته اند و تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته فرا ملی، مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده و به این علت، بسترسازی امنیتی برای توسعه همکاری های میان کشورهای عضو یک ضرورت است.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که معضلات امنیتی یاد شده ارتباط زنجیره ای با یکدیگر دارند، افزود: نادیده گرفتن هر یک از این چالش ها ما را در مقابله با آنها تضعیف کرده و تاثیر منفی آن در یک کشور اکو به کل منطقه سرایت می کند.

وی با ارایه راهکارهایی در این زمینه افزود: تسریع در تشکیل بانک اطلاعاتی بین اعضای اکو، تسریع در تشکیل اکوپل و استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت اینترپل، همکاری بین وزارتخانه های مسئول در زمینه بیوتروریسم و تهدیدات نوین تروریستی نظیر تروریسم سایبری از جمله این راهکارها می باشد.

نجار با تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای عضو اکو جهت گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری، امنیتی و سیاسی گفت : با گسترش همکاری های همه جانبه از بروز ناامنی جلوگیری می شود .

وزیر کشور همچنین شب گذشته ، پیش از سفر به استانبول ترکیه با بیان اینکه ایران بیشترین قربانی تروریسم است گفت : تولید و گسترش مواد مخدر با حضور نیروهای فرامنطقه ای در افغانستان چندین برابر شده است که خود بحث های مفصل دیگری دارد و از دیگر مواردی که باید در این اجلاس بحث شود.

نجار با بیان اینکه امنیت کشورهای عضو اکو امنیت کامل منطقه است گفت : باید با کار کارشناسانه دقیق و همکاری نزدیک کشورهای عضو این امنیت به طور کامل در منطقه ایجاد شود تا موجب توسعه و پیشرفت کشورهای عضو اکو شود .

وی گفت : نمایندگان این کشورها در اجلاس های کارشناسی که در طی سال گذشته برگزار کرده اند مواردی را برای این اجلاس جمعبندی و آماده کرده اند که این موارد در اجلاس وزرای کشورهای عضو اکو مطرح و بررسی مجدد می شود و در صورت تصویب و توافق نهایی در کشورهای عضو اجرایی خواهد شد .

وزیر کشور گفت : کشورهای منطقه اکو با داشتن وجوه اشتراک متعدد فرهنگی ، اجتماعی و توانمندی های مکمل همچون برخورداری از وضعیت ژئوپلتیک، دسترسی به دریای خزر، دریای عمان، خلیج فارس و دریای مدیترانه، موقعیت سوق الجیشی فوق العاده‌ای در اختیار دارند .

نجار افزود : کشورهای منطقه اکو می توانند در راستای ایجاد نظم و انسجام در مواجهه با تهدیدات، گام های محکمی در مبارزه با معضلات و ایجاد بستر منطقه‌ای امن بردارند.

وزیر کشور گفت : امیدواریم این اجلاس‌ فصل نوینی از تعمیق و گسترش همکاری ها و توسعه روابط صمیمانه با کشورهای عضو اکو را فراهم سازد و برای مردم منطقه منشأ خیر و برکت باشد.

گفتنی است هیات کارشناسان اکو از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی 'علی عبدالهی' معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، روز پنج شنبه در اجلاس مقدماتی وزیران کشور عضو اکو نظرات کارشناسی خود را در خصوص بیانیه پایانی این اجلاس ارائه داد.