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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

پروخانف :

ایران جوانب کهنه و تجاوزگرانه جهان غرب را به مبارزه طلبیده است

ایران جوانب کهنه و تجاوزگرانه جهان غرب را به مبارزه طلبیده است

سردبیر روزنامه "زافترا" در مطلبی در باره سیاست های خصمانه آمریکا و غرب علیه ایران می نویسد: ریشه ترس و نفرت غرب این است که ایران با مدل دولتی و اجتماعی خود تمام جوانب کهنه، فرسوده، مرده و تجاوزگرانه جهان غرب را به مبارزه طلبیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر پروخانف" که اخیراً به تهران سفر کرده در مقاله خود ضمن اشاره به شهرهای مدرن و جاده های عالی ایران می گوید امام خمینی (ره) انقلاب بی نظیری را به پیروزی رساند که باعث شد ایران در کانون تمدن جهانی قرار گیرد.

پروخانف می گوید: علت غضب غرب و آمریکا از برنامه اتمی ایران، قصد ساخت بمب اتمی نیست. علت دشمنی آمریکا با ایران قصد تصرف ذخایر نفتی ایران هم نیست. علت اصلی ترس و نفرت غرب این است که ایران با مدل دولتی و اجتماعی خود تمام جوانب کهنه، فرسوده، مرده و تجاوزگرانه جهان غرب را به مبارزه طلبیده است. ممکن است بعد از شکست شوروی ایران جایی باشد که در آن تلاش دیگر بشریت برای ساخت جامعه هماهنگ و عالی توفیق خواهد یافت.

نویسنده از این ابراز تأسف می کند که روسیه در این نبرد خیر و شر طرف دشمنان ایران را گرفته، به طرف شرور پیوسته و وارد جهان فرسوده و در حال انحطاط و محکوم به مرگ شده و از ثروت تاریخی اصلی خود یعنی آرمان عدالت که روسیه طی قرن بیستم در راه آن زندگی کرده بود منصرف شده است.

پروخانف که سفر او به تهران همزمان با ماه محرم بود خاطر نشان می کند عزاداریهای تاسوعا و عاشورا در ایران تنها به یاد امامان شهید نبوده بلکه به معنی همدردی با تمام مظلومین و ستمدیدگان جهان است.

وی در خاتمه می گوید صدای کوبیدن طبل و آهنگ شیپور در مراسم عزاداری در تهران می تواند جهان را متحول نماید.

کد مطلب 1216552

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