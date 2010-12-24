  1. بین الملل
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

پلیس دبی:

اسناد "ویکی لیکس" بر دخالت اسرائیل در ترور "المبحوح" صحه می گذارد

اسناد "ویکی لیکس" بر دخالت اسرائیل در ترور "المبحوح" صحه می گذارد

رئیس پلیس دبی با اشاره به اسنادی که "ویکی لیکس" درباره رژیم صهیونیستی و آمریکا منتشر خواهد کرد، آن را گواهی بر دخالت صهیونیستها در ترور یکی از رهبران حماس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ضاحی خلفان" گفت : نامه های محرمانه آمریکا درباره اسرائیل که پایگاه "ویکی لیکس" وعده انتشار آن را داده است بر دخالت موساد در ترور "محمود المبحوح" صحه خواهد گذاشت.

وی افزود: انتشار این اسناد دخالت موساد را در ترور عضو ارشد حماس برملا خواهد کرد موضوعی که برخی همواره سعی دارند آن را انکار کنند.

رئیس پلیس دبی با اشاره به تلاش آمریکا برای بازداشت "جولیان آسانگ" موسس"ویکی لیکس" به اتهام جاسوسی گفت: "آسانگ" نباید تحت تعقیب واقع شود، زیرا انتشار حقیقت جرم نیست.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی مدعی است که دخالتی در ترور المبحوح ندارد در حالی که رسانه های رژیم اشغالگر قدس به وضوح بر دخالت موساد تاکید کردند. "محمود المبحوح" عضو ارشد حماس بیستم ژانویه گذشته در اتاقش در یکی از هتلهای دبی ترور شد.

کد مطلب 1216554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها