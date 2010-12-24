اسناد "ویکی لیکس" بر دخالت اسرائیل در ترور "المبحوح" صحه می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ضاحی خلفان" گفت : نامه های محرمانه آمریکا درباره اسرائیل که پایگاه "ویکی لیکس" وعده انتشار آن را داده است بر دخالت موساد در ترور "محمود المبحوح" صحه خواهد گذاشت.

وی افزود: انتشار این اسناد دخالت موساد را در ترور عضو ارشد حماس برملا خواهد کرد موضوعی که برخی همواره سعی دارند آن را انکار کنند.

رئیس پلیس دبی با اشاره به تلاش آمریکا برای بازداشت "جولیان آسانگ" موسس"ویکی لیکس" به اتهام جاسوسی گفت: "آسانگ" نباید تحت تعقیب واقع شود، زیرا انتشار حقیقت جرم نیست.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی مدعی است که دخالتی در ترور المبحوح ندارد در حالی که رسانه های رژیم اشغالگر قدس به وضوح بر دخالت موساد تاکید کردند. "محمود المبحوح" عضو ارشد حماس بیستم ژانویه گذشته در اتاقش در یکی از هتلهای دبی ترور شد.