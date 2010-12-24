انتقال تیم نفت به استان مرکزی را تا پایان فصل متوقف کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این نامه که خطاب به علی کفاشیان تنظیم شده، آمده است: اخیرا رسانه‌های جمعی خبر از انتقال تیم فوتبال نفت تهران به اراک داده‌اند و ما بازیکنان تیم هیچگونه اطلاعی از صحت و سقم آن نداریم. لازم است به استحضار برسانیم که ما بازیکنان تیم نفت به علت مشکلات عدیده خانوادگی پیشنهاد تیم‌های شهرستانی را نپذیرفته‌ایم و با مبالغ کمتر با تیم نفت تهران قرارداد منعقد نموده‌ایم.

در ادامه نامه بازیکنان تیم نفت خاطر نشان شده است: لازم به ذکر است که در قرارداد ما از انتقال تیم به شهر دیگر هیچگونه صحبتی به میان نیامده است از این رو به دلیل تحصیل فرزندان‌مان و مشکلات اینچنینی رفتن به اراک تا پایان فصل برایمان میسر نمی‌باشد.

بازیکنان تیم نفت در خاتمه نامه خود درخواست شان از رئیس فدراسیون فوتبال را این چنین مطرح کرده‌اند: از محضر جنابعالی خواهشمندیم با توجه به قراردادهای منعقد شده چنانچه این موضوع صحت داشته باشد تا پایان فصل بیش از 15 بازی باقی مانده است خواهشمندیم تصمیمی اتخاذ گردد که انتقال تیم به استان مرکزی انجام نپذیرد تا ما وضعیت قراردادهای‌مان را با باشگاه نفت تهران مشخص نماییم.

رونوشت نامه بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران علاوه بر رئیس فدراسیون فوتبال به عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، مهدی محمدنبی، دبیر فدراسیون فوتبال، محمد علیپور، رئیس سازمان فوتبال شرکت نفت ایران و منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت تهران ارسال شده است.