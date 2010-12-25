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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

رایزنی جهت انتخابات AFC ؛

شاهزاده اردن دوشنبه با مقامات فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند

شاهزاده اردن دوشنبه با مقامات فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند

شاهزاده اردن و رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا به منظور رایزنی جهت انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا دوشنبه به تهران می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهزاده علی بن حسین شاهزاده اردن در راس هیئتی بلند پایه برای دیدار با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان دوشنبه وارد تهران می شود تا رایزنی های لازم برای حمایت ایران در انتخابات AFC جلب کند.

شاهزاده اردن در این سفر یک روزه همچنین پیرامون توسعه همکاری های فوتبالی و استفاده از امکانات دو کشور با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفتگو خواهد کرد.

علی بن حسین شاهزاده اردن که ریاست فدراسیون فوتبال غرب آسیا (WAFF) را در اختیار دارد، نامزد نایب رئیسی فیفا درمنطقه غرب آسیاست. ضمن اینکه علی سعیدلو نامزد نایب رئیسی AFC در منطقه جنوب و مرکز آسیاست . در این انتخابات علی کفاشیان نامزد کمیته اجرایی AFC است. 

کد مطلب 1216560

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