مدودف به لوکاشنکو تبریک خواهد گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفاکس،"آلکساندر سوریکف" در پاسخ به این پرسش که با توجه به تمجید روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، رئیس جمهور مدودف چه وقتی به لوکاشنکو همتای بلاروس خود (در رابطه با پیروزی در انتخابات) تبریک خواهد گفت؟ اعلام کرد: تبریک گفتن کار سفارت نیست، بلکه به کمیسیون مرکزی انتخابات بستگی دارد که تاکنون نتایج انتخابات را منتشر نکرده است.

انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز 28 آذر برابر با 19 دسامبر برگزار شد و در پی این انتخابات بود که کمیسیون انتخاباتی این کشور از پیروزی مجدد لوکاشنکو خبر داد.

مخالفان و معترضان بر این باورند که در انتخابات تقلب شده است.

