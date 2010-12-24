نیم فصل اول لیگ برتر تکواندو نوجوانان با قهرمانی تیم سایپا به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده سنی نوجوانان امروز جمعه در خانه تکواندو پیگیری شد که طی آن تیم سایپای البرز با 25 امتیاز به عنوان قهرمانی نیم فصل این مسابقات دست یافت.

تیم سایپا که از چند هفته قبل قهرمانی خود در نیم فصل مسابقات تکواندو نوجوانان کشور را مسجل کرده بود، امروز با برتری مقابل گاز فجرجم 25 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

امروز همچنین تیم جوانه دست به کار بزرگی زد و پس از تساوی برابر بهبد کرج، مناطق نفت خیز جنوب را شکست داد تا با 20 امتیاز سکوی دوم جدول را تصاحب کند. مناطق نفت خیز هم پیش از شکست برابر جوانه، هیئت تکواندو قزوین را شکست داده بود.

- نتایج کامل دیدارهای هفته نهم لیگ برتر تکواندو نوجوانان به شرح زیر است:

* مناطق نفت خیز جنوب 7 - هیئت قزوین 2

* مجتمع درمانی بهبد کرج 5 - مجتمع جوانه 5

* سایپای البرز 9 - گاز فجر جم یک

* مجتمع درمانی بهبد کرج 5 - مجتمع جوانه 5

* مجتمع جوانه 6 - مناطق نفت خیز جنوب 4

جدول رده بندی:

1- سایپای البرز 25 امتیاز

2- مجتمع جوانه 20 امتیاز

3- رنگسازی ایران 17 امتیاز- تفاضل 26

4- ‌مجتمع درمانی بهبد با 17 امتیاز - تفاضل 23

5- مناطق نفت خیز جنوب با 17 امتیاز - تفاضل 22