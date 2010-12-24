به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی از دور رفت رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور امروز جمعه در سالن شهید دستغیب شیراز و به میزبانی ارژن فارس برگزار شد. در روزی که فولاد مبارکه سپاهان، قهرمان چهار دوره قبلی این مسابقات غیبت مرحوم شاطرزاده سرمربی فقید خود را به خوبی احساس می کرد، متحمل دو شکست شد و صدر جدول را از دست داد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان ابتدا در پیکار با رقیب سنتی خود مناطق نفت خیز جنوب نتیجه را واگذار کرد. برای نفتی‌ها در بخش مبارزه بهنام‌فر، منصور و ابراهیم حسن بیگی صاحب پیروزی شدند و سایر مبارزات با تساوی خاتمه یافت. نفتی‌ها که به پیروزی نزدیک شده بودند در کاتای تیمی هم پیروز شدند تا برنده میدان را ترک کنند.

فولادی‌ها مقابل شاگردان دباغیان در تیم مقاومت هم بازنده شدند تا با عنوان دوم در جدول، دور رفت را به پایان برده و به فکر دور برگشت باشند. این هفته علاوه بر نادر جودت برخی از ملی پوشان با شکست مواجه شدند که در میان آنها باخت سعید فرخی و مازیار الهامی بیش از سایرین به چشم آمد.

در این هفته نفتی‌ها که از شکست فولاد روحیه گرفته بودند، صدرای زیرآب و برق هرمزگان را نیز شکست داده و قهرمان نیم فصل سوپر لیگ کاراته شدند. ضمن اینکه سپاه روح الله استان مرکزی به دلیل چهار غیبت در دور رفت از جدول کنار گذاشته شد تا این مسابقات با هشت تیم پیگیری شود.

- نتایج کامل هفته چهارم از دور رفت سوپر لیگ کاراته به شرح زیر است:

مرحله اول

* فولاد مبارکه سپاهان 7 - مناطق نفت خیز جنوب 18

* صدرای زیرآب 14 - دانشگاه آزاد اسلامی 15

* باشگاه مقاومت 10 - ارژن فارس 18

مرحله دوم

* صدرای زیرآب 10 - مناطق نفت خیز جنوب 18

* صنعت برق هرمزگان 6 - فولاد مبارکه سپاهان 22

* باشگاه مقاومت 22 - دانشگاه آزاد علی آباد کتول 5

مرحله سوم

* صنعت برق هرمزگان 7 - مناطق نفت خیز جنوب 21

* باشگاه مقاومت 18 - فولاد مبارکه سپاهان 10

* ارژن فارس 10 - دانشگاه آزاد علی آباد کتول 17

جدول رده بندی:

1- مناطق نفت خیز جنوب 18 امتیاز

2- فولاد مبارکه سپاهان 15 امتیاز

3- دانشگاه آزاد 12 امتیاز - تفاضل برد انفرادی 138

4- باشگاه مقاومت 12 امتیاز - تفاضل برد انفرادی 129

5- ارژن فارس 12 امتیاز - تفاضل برد انفرادی 98