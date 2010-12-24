به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی با اعلام این خبر افزود: همانطور که از قبل وعده داده بودیم بررسی عملکرد فدراسیونهای حاضر در بازیهای آسیایی از فردا شنبه آغاز خواهد شد و در اولین روز نیز روسای فدراسیونهای جودو و ژیمناستیک با حضور در دفتر معاونت امور ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی توضیحاتی را در خصوص عملکرد خود در این دوره از بازیها ارائه خواهند کرد.
وی افزود: طبق برنامه از پیش اعلام شده در این نشستها علاوه بر رئیس فدراسیونهای ورزشی، نواب و دبیران فدراسیونها هم حاضر خواهند بود.
سجادی یادآور شد: در این نشستها رئیس سازمان تربیت بدنی، دبیرکل کمیته ملی المپیک، مدیرکل دفتر ارزیابی فدراسیونها و قهرمانان سازمان تربیت بدنی، مدیرکل دفتر مشترک امور فدراسیونهای ورزشی و معاون بانوان سازمان تربیت بدنی حضور خواهند داشت و عملکرد فدراسیونهای ورزشی در بازیهای آسیایی گوانگجو را مورد نقد و ارزیابی قرار خواهند داد.
معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی با تاکید بر تداوم برنامه بررسی عملکرد فدراسیونهای حاضر در گوانگجو اعلام کرد که از فردا شنبه بررسی کارشناسی عملکرد این فدراسیونها آغاز و به ترتیب و طی روزهای آتی از سایر این فدراسیونها برای حضور در سازمان تربیت بدنی دعوت به عمل خواهد آمد.
به نظر می رسد سازمان تربیت بدنی کار بررسی عملکرد 27 فدراسیون حاضر در گوانگجو را با بررسی عملکرد فدراسیونهای ناموفقی نظیر جودو و ژیمناستیک آغاز کرده که پیش بینی می شود در این فدراسیونها تغییراتی اعمال خواهد شد. دوچرخه سواری، شنا، شطرنج، شمشیربازی، تیروکمان، قایقرانی و ... از جمله فدراسیونهای ناموفق در بازیهای آسیایی بودند.
نظر شما