روسیه ناتو را به کوتاهی در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویکتور ایوانف" در گفتگو با روزنامه روسی "اسکایا گازتا" گفت : از زمانی که ناتو عملیات خود را در افغانستان آغاز کرده، تا کنون تولید هروئین در این کشور 40 برابر بیشتر شده است بنابراین واضح است که تاثیر حضور نظامی ناتو در افغانستان، دستکم در این مورد، اگر منفی نبوده باشد، صفر بوده است.



به گزارش پرس تی. وی. به نقل از این روزنامه ایوانف در ادامه اظهارات خود، با انتقاد از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اظهار داشت : در اجلاس سران این سازمان که در ماه نوامبر در لیسبون برگزار شد، کمترین اولویت، به مسئله تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده شد.



رئیس سازمان کنترل مواد مخدر روسیه افزود:"در اجلاس لیسبون تنها دو بار به مواد مخدر اشاره شد و پس از آن نیز این موضوع به کما رفت. این مسئله حاکی از آن است که پرونده بسیار با اهمیت مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، جایی برای پیگیری ازسوی نیروهای ناتو ندارد."



وی گفت : با توجه به بی تمایلی ناتو به مشکلات مواد مخدر و ورود هروئین بسیار ارزان از افغانستان به روسیه، مسکو تلاش خود را در داخل افغانستان برای مبارزه با این بحران افزایش داده است و در همین راستا این کشور ماه گذشته شمار نیروهای مبارزه با مواد مخدر خود در کابل را افزایش داد و در عین حال همکاری خود را هم با اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با بحران مواد مخدر در افغانستان گسترش داده است.