صادرات صنعتی استان مرکزی 10 درصد افزایش یافت

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان کالا از 60 واحد صنعتی استان مرکزی صادر شده است که 30 واحد در مجموع کالاهای خود را برای صادرات تولید می کنند.

وی اهم صادرات صنعتی استان را 50 قلم کالا دانست و گفت: بیشتر محصولات صادر شده شامل محصولات غذایی، بهداشتی، فلزی، برقی، شمش، آلومینیوم، دوده صنعتی، سیمان و انواع شیشه جام است.

زاوشی با بیان اینکه قابلیت صادرات صنعتی استان بیش از آمار کنونی و رسیدن به جایگاه مطلوب نیازمند همت بیشتر صاحبان صنایع است، خاطرنشان کرد: این میزان صادرات به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: با وجود دوهزار و 511 واحد صنعتی بزرگ و کوچک صنعتی در استان مرکزی امید است صادرات صنعتی استان به دو برابر افزایش یابد.