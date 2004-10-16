فيلم "انتظار" در نخستين هفته ماه مبارك رمضان به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي هنر ، انتظار يكي از معدود فيلم هاي سينمايي ساخته شده پس از انقلاب اسلامي است كه از نظر مفهومي به معناي انتظار و فرد منتظر پرداخته است . به همين منظور فرهنگسراي هنر فيلم سينمايي " انتظار" به كارگرداني محمد نوري زاد ، را به مدت 6 شب ، در ساعت 20 به نمايش عمومي مي گذارد .

بر اساس اين گزارش ، فيلم" انتظار" داستان دختر جواني است كه در شرايطي بسيار حساس از امتحاني سخت سربلند بيرون مي آيد و در پي تحولات عميق دروني ، حقايق و معارفي بر او گشوده مي شود . از آن پس " گلنساء" در مقام يك منتظر واقعي به معرفي و ترويج فرهنگ انتظار در ميان مردم مي پردازد و ديگران را در عمل ، به حقايقي كه بر او مكشوف است ، فرا مي خواند .

اين فيلم از 25 مهرماه در فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي ، خيابان جلفا به نمايش گذاشته مي شود .