امیدوارم منازل اهدایی سازمان تربیت بدنی در محل سکونت ما باشد!

امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند روز پیش مطلع شدم برای دریافت خانه اهدایی باید به دفتر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان مراجعه کنم که به من اعلام شد هنوز مراحل دریافت این منازل انجام نشده است و من مجبور شدم دوباره به شیراز بازگردم.

نوروزی در مورد شرایط خودش اظهار داشت: بتازگی تمریناتم را از سر گرفته ام و قصد دارم تا پایان سال در وزن 66 کیلوگرم کشتی بگیرم و در لیگ نیز در ترکیب تیم گاز کرمانشاه به میدان بروم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سالجاری در دو رقابت قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی به میدان رفتم و وزن زیادی کم کردم و به همین دلیل در سالجاری در این وزن به میدان نمی روم.

قرار است سازمان تربیت بدنی از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به قهرمانان بازیهای آسیایی گوانگجو یک باب منزل مسکوی هدیه بدهد.