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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

نوروزی در گفتگو با مهر:

امیدوارم منازل اهدایی سازمان تربیت بدنی در محل سکونت ما باشد!

امیدوارم منازل اهدایی سازمان تربیت بدنی در محل سکونت ما باشد!

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گفت: امیدوارم منازل اهدایی سازمان تربیت بدنی به قهرمانان در محل سکونت ما باشد تا بتوانیم به بهترین نحو از این هدیه استفاده کنیم.

امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند روز پیش مطلع شدم برای دریافت خانه اهدایی باید به دفتر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان مراجعه کنم که به من اعلام شد هنوز مراحل دریافت این منازل انجام نشده است و من مجبور شدم دوباره به شیراز بازگردم.

نوروزی در مورد شرایط خودش اظهار داشت: بتازگی تمریناتم را از سر گرفته ام و قصد دارم تا پایان سال در وزن 66 کیلوگرم کشتی بگیرم و در لیگ نیز در ترکیب تیم گاز کرمانشاه به میدان بروم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سالجاری در دو رقابت قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی به میدان رفتم و وزن زیادی کم کردم و به همین دلیل در سالجاری در این وزن به میدان نمی روم.

قرار است سازمان تربیت بدنی از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به قهرمانان بازیهای آسیایی گوانگجو یک باب منزل مسکوی هدیه بدهد.

کد مطلب 1216601

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