96 درصد صادرات ماهیان زینتی متعلق به استان مرکزی است

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر همین اساس در 9 ماه گذشته 266 هزار و 200 قطعه انواع ماهیان زینتی به ارزش 320 هزار دلار از این استان به عراق صادرشده است.

وی، میزان صادرات آبزیان زینتی پرورش یافته استان مرکزی را طی پارسال 215 هزار قطعه به ارزش 303 هزار دلار عنوان کرد.



دکتر موسوی گفت: امسال تاکنون شش میلیون و 500 هزار قطعه ماهی زینتی در استان مرکزی تولید شده که پیش بینی می شود تا پایان سال از مرز ۱۲ میلیون قطعه بگذرد.



وی افزود: هم اینک در 25 واحد تولید ماهیان زینتی استان 52 گونه از این آبزی پرورش و تولید می شود که برخی از گونه های مشهور آن شامل آنجل، گپی، سورون، اسکار، سیت لایت، بارب و فلاور است.



موسوی با بیان اینکه، پرورش ماهیان زینتی استان مرکزی در چهار شهرستان اراک، خمین، ساوه و محلات متمرکز است، گفت: درحال حاضر 200 فرصت شغلی مستقیم و بیش از 383 شغل غیرمستقیم از پرورش آبزیان زینتی در استان مرکزی ایجاد شده است.