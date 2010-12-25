سالانه 402 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در اراک تولید می شود

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ارزش این میزان تولید دو میلیون و 667 هزار و 921 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: همچنین این شهرستان در تولید برخی محصولات از جمله گوشت قرمز، تخم‌مرغ، انگور، هلو و کشمش به عنوان صادر کننده به سایر استان‌ها و خارج از کشور مطرح است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک با بیان اینکه کل اراضی قابل کشت این شهرستان بیش از 118 هزار هکتار است، گفت: با وجود خشکسالی‌های مکرر در سال‌های اخیر و سال زراعی 88 و 89 تولید محصولات زراعی سال جاری حدود 321 هزار و 540 تن و محصولات باغی به 40 هزار و 407 تن بوده است.

بابایی با اشاره به اینکه عمده‌ترین محصولات زراعی این شهرستان شامل گندم با تولید حدود 75هزار تن، جو و علوفه 136هزار و 783تن، چغندرقند 30 هزار تن و سیب‌زمینی 59 هزار تن است، خاطر‌نشان کرد: از عمده ‌ترین محصولات باغی شهرستان می‌توان به انگور با تولید 32 هزار و 817 تن، هلو سه هزار و 660 تن، سیب سه هزار و 30 تن و گردو و بادام یک هزار و 351 تن اشاره کرد.

‌مدیر جهاد کشاورزی اراک عنوان کرد: برای نظارت فنی هرچه بهتر برتولیدات زراعی و باغی تعداد 22 نفر مهندس ناظر از بخش غیردولتی به کار گرفته شده است.