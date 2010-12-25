هادی حاجیان کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چون امسال مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار نشد، کشتی گیرانی که کنار مانده بودند، در مسابقات استانی کشتی گرفتند و در مسابقات کشوری شرکت کردند تا جواز حضور در رقابت جام جهان پهلوان تختی را بدست آوردند. به همین دلیل رقابتها از سطح مطلوبی برخوردار بود.

وی ادامه داد: وقتی حریفان مدعی بیایند سطح مسابقات بالاتر رفته و تماشاچی بیشتری به سالن می آید. با این کار نوعی پشتوانه سازی می‌شود. نفرات رده پایین تر با کشتی گیران ملی پوش مبارزه کرده و کسب تجربه می شود. امسال به دلیل برگزاری مسابقات جهانی، آسیایی و فشردگی رقابت ها نمی شد انتظار داشت که ملی پوشان در مسابقات کشوری شرکت می کردند ولی امیدوارم ملی پوشان در سالهای آینده در این مسابقات شرکت کنند.



حاجیان اظهار داشت: تمرینات خوبی را در این چند ماهه زیر نظر تقی اکبرنژاد پشت سر گذاشتم. همین روند را ادامه داده و قصد دارم خودم را برای قهرمانی درجام تختی آماده می کنم.



وی با اشاره به اینکه لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران محسوب می‌شود تصریح کرد: از لیگ برتر چند پیشنهاد دارم ولی هنوز قطعی نشده است. امسال تیم ها دیرتر بسته می شوند و عقب افتادن مسابقات قهرمانی کشوری باعث شده تیم ها کمتر یارگیری کنند و قصد دارند بعد از مسابقات قهرمانی کشور و لحاظ کردن سطح آمادگی کشتی گیران ، تیم خود را ببندند.



حاجیان در پایان خاطرنشان کرد: وقتی روی ورزش تبلیغات نباشد، مشخص است که از اذهان بیرون می رود و کسی به آن توجه نمی کند. همین مسابقات قهرمانی کشوری را تلویزیون فقط حدود 90 دقیقه پخش مستقیم کرد. می گویند کشتی ورزش اول ایران است ولی به دلیل کم توجهی های رسانه ای این چنینی میزان علاقمندی به کشتی در سالهای اخیر کم شده است.