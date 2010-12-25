900 خانوار روستایی استان مرکزی از گاز طبیعی بهره مند شدند

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: عباس آباد، ضیاء آباد، روشنایی و راستگردان از توابع شهرستانهای کمیجان و فراهان، همچنین مر، کهک بالا، کهک پایین و بالقلو در شهرستان ساوه، مجموعه روستاهایی هستند که عملیات گازرسانی در آنها آغاز شده است.

مشایخی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها 28 هزار و 500 متر شبکه اجرا و چهار ایستگاه کاهش فشار نصب شده است.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به روستاهای عباس آباد، ضیاء آباد، روشنایی و راستگردان، نصب 240 انشعاب گاز پیش بینی شده است، تصریح کرد: با پایان عملیات گازرسانی در این روستاها 270 خانوار روستایی با صرف هزینه ای افزون بر 912 میلیون ریال از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی شبکه اجرا شده در این روستاها را 13 هزار و یکصد متر اعلام و تصریح کرد: نصب سه ایستگاه کاهش فشار گاز از دیگر مشخصه های گازرسانی به چهار روستاست که با صرف هزینه ای افزون بر پنج میلیارد 175میلیون ریال انجام شده است.

مشایخی درباره گازرسانی به روستاهای مر، کهک بالا و پایین و روستای بالقلو نیز گفت: برای گازرسانی به این روستاها نیز 600 انشعاب پیش بینی شده است که با اعتباری افزون بر دو میلیارد 223 میلیون ریال انجام خواهد شد.

وی اجرای 15 هزار و 400 متر شبکه و نصب یک ایستگاه یک ایستگاه کاهش فشار گاز را از دیگر مشخصه های طرح گازرسانی به چهار روستای یاد شده برشمرد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، این بخش از طرح با اعتبار هفت میلیارد و 255 میلیون ریال انجام می شود و در پایان 633 خانوار روستایی زیرپوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.