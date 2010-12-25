گاز فجر جم قهرمان نیم فصل شد/ باخت دوباره تاجیک و نادریان

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد گاز فجر جم در سه دیدار خود مقابل راه و ترابری زنجان ، قوامین ناجا و ملی حفاری به برتری دست یافت تا به تساوی قوامین ناجا مقابل دانشگاه آزاد 18 امتیازی شده و صدر جدول را از آن خود کند.

شاگردان مرتضی کریمی در تیم گاز فجرجم در یک روز رویایی سه حریف قدر را شکست دادند. فرزاد ذوالقدری مرد برتر گازفجر جم بود که در دیدار با ملی حفاری و پیکار با رضا نادریان عضو تیم ملی در بازیهای آسیایی در راند طلایی به برتری دست یافت تا موجبات پیروزی تیم خود و صدرنشینی را رقم بزند.

اما دانشگاه آزاد که برای صدرنشینی باید شهرداری تبریز را شکست می داد، به این هدف خود رسید ولی در مصاف با قوامین به تساوی دست یافت تا صدر جدول را از دست بدهد. در این دیدار در بازی وزن هشتم حسین تاجیک که همانند نادریان هفته گذشته نتیجه را واگذار کرده بود، مبارزه را به سجاد مردانی باخت تا دانشگاه در جدول جای دوم را تصاحب کند.

در دیدار دانشگاه با قوامین میثم باقری هم در وزن اول نتیجه را به حسین کیانی واگذار کرد. مسعود براتی و فرشاد فروغی کیا دیگر نفرات برتر تیم قوامین بودند که مرتضی سلطانی را روی صندلی مربیگری داشت. مهدی احمدی، علیرضا نصر، روح الله طالبی و یوسف کرمی هم مردان پیروز دانشگاه بودند. نتایج کامل لیگ برتر تکواندو به شرح زیر است:

هفته ششم:

مقامت بسیج 4 - شهرداری بندرعباس 4

دانشگاه آزاد 4 - قاومین ناجا 4

گار فجر جم 5 - راه و ترابری زنجان 3

هفته هفتم:

دانشگاه آزاد 6 - شهرداری بندرعباس2

گاز فجر جم 5 - قوامین ناجا3

راه و ترابری زنجان یک - ملی حفاری 7

دانشگاه آزاد 3 - مقاومت 5(دیدار عقب افتاده)

ملی حفاری3 - گاز فجر جم 5(دیدار عقب افتاده)

جدول رده بندی در پایان نیم فصل اول:

1- گازفجر 18 امتیاز

2- دانشگاه آزاد 17 امتیاز

3- ملی حفاری 13 امتیاز

4- شهرداری بندرعباس12 امتیاز

5- قوامین ناجا 6 امتیاز

6- راه و ترابری زنجان 6 امتیاز

7- مقاومت بسیج 5 امتیاز

8- جوانه یک امتیاز