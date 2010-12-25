رقابت 57 راس اسب ورزشی در کورس هفدهم پائیزه گنبد

به گزارش خبرنگار مهر گرگان، این دوره از مسابقات به مسافت هزار و 600 متر طول برگزار شد و در پایان 167 میلیون ریال بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی، بایداق با چابکسواری قربان محمد اودک، خان ایمر با عنایت الله قللر عطاء و ایکام سخاوی با عبدالله قللر عطاء و در کورس دوم اسبهای صاحب طلا با محمد خجملی، دنیز با کمال دلیجه عطاء و بادبر با قربان محمد اودک اول تا سوم شدند.



اسبهای ورزشی ویوا سروین با آق ویلی بشگرد، امپراطور صحرا با قران محمد اودک و قلیچ خان با عنایت الله قللر عطاء در کورس سوم و اسبهای ورزشی یاکوزا با قربان محمد اودک، بلیندا با کمال دالیجه عطاء و شایلین با محمد خجملی در کورس چهارم برتر شدند.

همچنین در کورس پنحم اسبهای ورزشی قهرمان دو با قربان محمد اودک، آی تک با محمد خجملی و لاریسا با عبدالله قللر عطاء و در کورس ششم پتیو با عبدالرحیم آرمیده، اچ کی سون با قربان محمد اودک و بوکیتو با عیدمحمد غراوی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره از رقابتها، کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس ششم ویژه اسبهای تروبرد و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.