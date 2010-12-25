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۴ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۹

رقابت 57 راس اسب ورزشی در کورس هفدهم پائیزه گنبد

رقابت 57 راس اسب ورزشی در کورس هفدهم پائیزه گنبد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته هفدهم کورس پائیزه اسبدوانی گنبد کاووس با شرکت 57 راس اسب ورزشی عصر جمعه در مجموعه ورزشی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر گرگان، این دوره از مسابقات به مسافت هزار و 600 متر طول برگزار شد و در پایان 167 میلیون ریال بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی، بایداق با چابکسواری قربان محمد اودک، خان ایمر با عنایت الله قللر عطاء و ایکام سخاوی با عبدالله قللر عطاء و در کورس دوم اسبهای صاحب طلا با محمد خجملی، دنیز با کمال دلیجه عطاء و بادبر با قربان محمد اودک اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی ویوا سروین با آق ویلی بشگرد، امپراطور صحرا با قران محمد اودک و قلیچ خان با عنایت الله قللر عطاء در کورس سوم و اسبهای ورزشی یاکوزا با قربان محمد اودک، بلیندا با کمال دالیجه عطاء و شایلین با محمد خجملی در کورس چهارم برتر شدند.
 
همچنین در کورس پنحم اسبهای ورزشی قهرمان دو با قربان محمد اودک، آی تک با محمد خجملی و لاریسا با عبدالله قللر عطاء و در کورس ششم پتیو با عبدالرحیم آرمیده، اچ کی سون با قربان محمد اودک و بوکیتو با عیدمحمد غراوی در کورس ششم اول تا سوم شدند.
 
حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره از رقابتها، کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس ششم ویژه اسبهای تروبرد و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.
کد مطلب 1216608

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