فرش می تواند فرهنگ ایرانی را در خارج از کشور معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، روح الله عباسپور جمعه شب در آئین اختتامیه نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین که در محل نمایشگاههای بین المللی برپا شده بود اظهار داشت: فرش به عنوان یک هنر و صنعت اصیل ایرانی تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه به عنوان یک ابزار فرهنگی می تواند هنر و فرهنگ کشورمان را در خارج از مرزها معرفی کند.

وی افزود: خوشبختانه برگزاری نمایشگاههای متعدد در استانها توانسته آثار فرشیافان مناطق مختلف را به مردم عرضه و معرفی کند و با حذف واسطه ها زمینه دسترسی سهل و آسان و کم هزینه فرش را برای عموم فراهم کند.

عباسپور تصریح کرد: زبان هنر تاثیر گذار است و در انسان لذت روحی و بصری ایجاد می کند و در کنار سود اقتصادی به اشتغال و درآمدزایی هم کمک می کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایشگاه فرش استان قزوین با کیفیت خوبی برگزار شد و با استقبال تولیدکنندگان استانهای مختلف زمینه عرضه آثار هنری ارزشمندی را در استان قزوین فراهم کرد که جا دارد از شرکت کنندگان و برگزارکنندگان تشکر شود.

عباسپور به مشکلات فرش در کشور هم اشاره کرد و یادآورشد: مهمترین چالش تولیدکنندگان فرش رقابت های جهانی است که در همه بخشها مانند صنعت و کشاورزی هم با ارائه محصولات بی کیفیت و ارزان بازار را دچار مشکل کرده اند که در این صنعت کشورهایی مانند چین و هند با تولید فرشهایی با نام ایران موجب نگرانی فرشبافان و صادرکنندگان شده اند.

توسعه پایدار در گرو صادرات است

عباسپور گفت: برای اینکه به توسعه پایدار برسیم باید بتوانیم صادرات را در همه بخشها رونق بخشیم و در برابر رقیبان خود با عرضه کالاهای مرغوب در بازارهای جهانی حضور پر رنگی داشته باشیم.

وی گفت: چون مصرف کننده خارجی قادر به تشخیص فرش ایرانی اصیل از چینی نیست رقیبان ما توانسته اند در بازار برای ما مشکل ایجاد کنند اما در دراز مدت قادر به رقابت با ما نخواهند بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: با حمایت دولت و افزایش شناخت مردم از مزایای فرش دست باف ایرانی و ارائه تسهیلات کم بهره می توانیم امیدوار باشیم به رونق هنر فرش دست باف کمک کنیم.

وی آمادگی مجلس را برای حل مشکلات مطرح شده از سوی تولید کنندگان فرش اعلام کرد.

مرتضی محمدی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: سومین نمایشگاه قرش دست باف استان قزوین با حضور 51 تولید کننده از 11 استان کشور به مدت شش روز در فضایی به مساحت سه هزار و 600 متر مربع برپا شد که تولید کنندگان فرشهای خود را در 53 غرفه در معرض دید و خرید علاقمندان قرار دادند.

وی اظهارامیدواری کرد با رفع مشکلات اجرایی برگزاری این گونه نمایشگاهها در آینده با کیفیت بهتری برپا شود.

علی بابایی یکی از تولید کنندگان قدیمی استان قزوین هم در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه فرش اظهارداشت: هر چند تاکنون اقدامات خوبی برای حمایت از فرش در کشور صورت گرفته اما انتظار می رود این حمایتها تداوم یابد.

وی پیشنهاد کرد برای رونق صنعت فرش متولی خاصی تعیین شود تا ضمن ساماندهی امور از موازی کاری در این بخش هم جلوگیری شود.

این صادرکننده فرش دستباف خواستار توجه به احیاء فرش دست باف قزوین شد.

در این مراسم از تعدادی از غرفه داران برتر نمایشگاه با اهداء لوح تقدیر شد.