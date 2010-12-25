پایتخت والیبال ایران روی دور شکست/ گنبد دیگر بی رقیب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس به عنوان نماینده گلستان در گروه ب لیگ برتر والیبال مردان ایران رقابت دارد.

گلستان قطب و پایتخت والیبال کشور به شمار می آید و تیم والیبال گنبد کاووس در لیگ های گذشته نیز جز هشت تیم برتر در کشور بوده است.

در لیگ جدید والیبال برتر کشور تیم والیال بازرگانی در گروه ب شرکت دارد و در سه بازی انجام داده در لیگ برتر شکست خورد و از بین هشت تیم این گروه، در رده ششم قرار دارد.

بازرگانی گنبد در رده ششم جدول لیگ

در گروه ب لیگ برتر والیبال کشور، تیمهای کاله مازندران با سه بازی 227 امتیاز برده و 264 امتیاز برده در بالای جدول قرار دارد و پتروشیمی بندر امام نیز با چهار بازی انجام داده و 341 امتیاز برده و 374 امتیاز باخته در رده دوم و تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس با چهر باز، 295 امتیاز بدره و 318 امتیاز باخته در رده سوم جدول قرار دارد.

در این گروه، تیم ابومسلم خراسان با دو بازی، 151 امتیاز برده و 121 امتیاز باخته، پرسپولیس تهران با سه بازی، 314 امتیاز برده و 318 امتیاز باخته و تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس با سه بازی، 298 امتیاز برده و 295 امتیاز باخته در رده ششم جدول قرار دارد.

همچنین تیمهای والیبال ارومیه و پیکان نیز در رده های هفتم و هشتیم جدول قرار دارند.



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تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس در سه بازی گذشته خود در لیگ جدید هر سه بار برابر حریفانش با شکست متوقف شد که در بازی آخر، تیم والیبال آبفای ارومیه موفق به شکست سه بر دو جواهری گنبد شد.



این بازی که در هفته چهارم لیگ برتر والیبال برگزار شد، تیم آبفای ارومیه با حضور هوادارن پرشور خود در سالن موفق به شکست گنبد شد و هواداران ارومیه ای را به آینده این تیم در ادامه رقابت های لیگ برتر والیبال امیدوار کرد.



در این بازی که هر دو تیم با انگیزه بالایی وارد زمین شدند تا اولین پیروزی خود را در لیگ برتر جشن بگیریند و همین دلیل نیز باعث شد که دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذارند.

دومین شکست خانگی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در مسابقات لیگ برتر برابر تیم کاله آمل رقم خود و تیم والیبال جواهری گنبدکاووس در هفته سوم از رقابت های دور رفت لیگ برتر کشور در سالن المپیک گنبد کاووس برابر تیم والیبال کاله آمل به رقابت پرداخت و در این مسابقه تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس با نتیجه دو بر سه برابر تیم مازندرانی شکست خورد.



علاوه براین، تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد گاووس در نخستین بازی از مسابقات لیگ برتر والییال برابر تیم پتروشیمی بندر امام در خانه شکست خورد و این رقابتها در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در سالن المپیک گنید کاووس برگزار شد.



در این رقابت، تیم والیبال گنبد کاووس در گیم دوم با نیجه 25 بر 13 پیروز شد و سایر گیمها را به میهماش واگذار کرد.

شکست پی در پی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در لیگ جدید درحالی است که این تیم در لیگ برتر والیبال کشور، برای کسب عنوان چهار تیم برتر کشور خیز برداشته است.

گنبد کاووس پایتخت والیبال ایران بشمار می آید و شمار زیادی از ورزشکاران والیبالیست این شهرستان در تیمهای بزرگ و مطرح شرکت دارند.



تمرینات تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس به مربیگری خلیل آزمون در لیگ جدید آغاز شد و این تیم برای لیگ جدید اقدام به جذب ورزشکاران خوب داخلی و خارجی کرده است.



عبدالله آذر، عبدالله ناظری، فرهاد قائمی، جمال الدین کنعانی پور، عیسی ارمشی، مجتبی غیاثی، کمال قریشی، امیر آق، نادر یلما، وهاب هیوه از جمله بازیکنانی هستند که در تمرینات تیم بازرگانی جواهری گنبد شرکت دارند.



تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در لیگهای دوره قبلی با مشکلات مالی روبرو بود و امید است در دوره جدید با برنامه ریزی و حمایت بیشتر مسئولان، این تیم در لیگ به عناوین برتر لیگ دست یابد.

به هر روی تا پایان لیگ والیبال فرصت باقی مانده و امید است با برنامه ریزی، اجرای طرح های جامع و هدفمند، حمایت مسئولان و رفع مشکلات فراروی، تیم والیبال بازرگانی گنبد بتواند در فصل جدید، از اعتبار والیبال گنبد به عنوان پایتخت والیبال ایران دفاع کند.