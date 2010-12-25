بهشهر قهرمان جام کشتی شهید هاشمی نژاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، این دوره از بازی ها در روزهای دوم و سوم دی ماه در سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار شد.

کشتی گیران این دوره از بازیها در هشت وزن 50، 55، 60، 66، 74، 84 ، 96 و 120 کیلوگرم با هم رقابت کردند.

این مسابقات با حضور 202 کشتی گیر از 17 استان کشور و دو تیم خارجی گرجستان و ارمنستان در هفت دوره و با انجام 213 کشتی برگزار شد.

در اعلام نتایج تیمی، تیم بهشهر با 76 امتیاز اول، تهران با 37 امتیاز دوم، تیم گرجستان با 31 امتیاز سوم شدند.

تیم جوانان مازندران با 27 امتیاز چهارم، تیم دخانیات کشور با 26 امتیاز پنجم و تیم بنیاد شهید مازندران با 21 امتیاز به مقام ششم ، تیم بهشهر قهرمان هشتمین دوره جام کشتی شهید هاشمی نژاد بهشهر، دست یافتند.