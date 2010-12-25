150 هزار خودرو از ساری وارد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصورعلی زارعی در گفتگویی با بیان اینکه رویکرد سفر سوم هیئت دولت به مازندران فرهنگی است، گفت: در سفر سوم رئیس جمهور در حوزه صنعت به توفیقات چشمگیری دست یافتیم.

زارعی خاطرنشان کرد: در مصوبات سفر سوم دولت به مازندران پیش بینی های لازم به منظور احداث مراکز فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته است.

فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه در حوزه صنعت مرکز مازندران به موفقیت بزرگ دست یافته است، افزود: این مصوبات در حوزه صنعت بی نظیر است.

وی گفت: در سفر هیئت دولت به مازندران در شهرستان ساری عملیات اجرایی کارخانه خودرو سازی سایپا با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت پذیرفت.

زارعی یادآور شد: کارخانه سایپا یکی از بزرگترین کارخانه های خودروسازی در شمال کشور است که در این کارخانه 4000 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می کند.

وی به تحویل زمین 50 هکتاری جهت احداث این کارخانه خودروسازی اشاره کرد و افزود: این کارخانه ظرفیت تولید 150 هزار خودرو در سال را دارد و اعتبار احداث آن 4000 میلیارد ریال است.

زارعی از دیگر دستاوردهای صنعتی سفر سوم در مرکز مازندران را آغاز عملیات احداث پالایشگاه نفتی کیاسر با حضور وزیر کشور دانست و افزود: میزان اعتبار احداث این پروژه نفتی 3 میلیارد دلار است که این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صورت پذیرفت.

