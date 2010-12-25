آغاز گازرسانی به مناطق جنگلی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جریان ملاقات عمومی با مردم شهرستان بابل در جمع خبرنگاران در سفر سوم دولت به استان، توجه ویژه ای به شهرستان بابل شده است و در توزیع بودجه عمرانی با توجه به تمرکز ۱۷ درصد جمعیت استان دراین منطقه، توجه ویژه ای به این شهرستان خواهد شد.

طاهایی با اشاره به ساخت کارخانه ایران خودرو در بابل و اتصال این شهر به خطوط راه آهن سراسری درآ ینده گفت: در دولت نهم و دهم گام های بسیار بزرگی در جهت صنعتی شدن استان گرفته شده است.

وی، برنامه ملاقات مدیران استانی با مردم در شهرستان ها را فرصت مناسبی برای مسئولین برای آگاهی از مشکلات منطقه دانست و گفت: اولویت اول ملاقات عمومی دراستان مناطق دورتر از مرکز استان بود تا مردم این شهرها که به دلیل مسافت زیاد و به سختی می توانند به مدیران دوایر کل دولتی دسترسی داشته باشند از نزدیک بتوانند با مسئولین دیدار داشته باشند.

وی درادامه به هدفمند سازی یارانه اشاره کرد و گفت:هیچ مشکلی از زمان اجرای هدفمندسازی یارانه در استان گزارش نشده است.

استاندار مازندران با تشکر از مردم به خصوص رانندگان و متولیان حمل ونقل عمومی، نانوایان و متولیان امور بانکی استان تصریح کرد: از زمان اجرای این قانون تمام اقشار جامعه در مازندران همکاری و همراهی خوبی داشته اند و امید آن داریم، با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته قبل از اجرای این قانون هیچ مشکلی را درپیش نداشته باشیم.

طاهایی افزود: هدفمند سازی یارانه برای مصرف صحیح یارانه های دولتی است نه حذف آن، که برای نمونه می توان به پرداخت وام با بهره۴ درصد به متقاضیان بخش مسکن مهر اشاره کرد.

استاندار مازندران افزود: کشور با هدفمندسازی یارانه از نظر ثروت قدرتمند تر از گذشته خواهد شد و سرمایه های دولت نیز به سمت تولید واشتغال خواهد رفت.

وی گفت: در سفر سوم دولت به استان، توجه ویژه ای به شهرستان بابل شده و در توزیع بودجه عمرانی با توجه به تمرکز ۱۷ درصد جمعیت استان در این منطقه، توجه ویژه ای به این شهرستان خواهد شد.



