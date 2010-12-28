گیلان همچنان در نیمه راه توسعه/پتانسیلها بی استفاده مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ایران به ویژه گیلان نقاط بسیار جذابی برای گردشگران وجود دارد که تنها با کمی سلیقه و توجه می‌ توان از این نعمتهای الهی بهره‌ های مناسب برد.

دراستان گیلان وجود مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری سبب شده است این خطه سرسبز شمالی در زمره مناطق مهم گردشگرپذیرکشور محسوب شود.

یک کارشناس مسائل گردشگری با اعلام اینکه سفر و جهانگردی ریشه عمیق در ارزشهای انسانی، رفتار و فرهنگ دارد، گفت: توریسم یک قدرت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

محمدعلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعت توریسم از عوامل مهم اجتماعی است که نقش و تاثیر بسزایی در شکل گیری و جهت گیری مناطق مختلف کشور اعم از شهرها و روستاها دارد و به عنوان بزرگترین و پر رونق ترین صنعت جهان به شمار می آید.

گیلان از ارزشها و بنیانهای تاریخی و فرهنگی ریشه داری برخوردار است

وی همچنین گیلان را به عنوان از قطبهای گردشگری مهم ایران دانست و اظهارداشت: این استان علاوه بر قابلیتهای طبیعی از ارزشها، بنیانهای تاریخی و فرهنگی ریشه داری برخوردار است.

این کارشناس مسائل صنعت توریسم به نقش گردشگری در راستای توسعه فرهنگ غنی و کهن گیلان اشاره کرد و گفت: در عصر جهانی شدن فرهنگها و ارتباطات، صنعت گردشگری به عنوان فرآیند پیچیده و چند وجهی که از دیرزمان مطرح بوده و طی دهه های اخیر در تحول و درهم آمیختگی فرهنگ جوامع نقش چشمگیر و قابل توجهی داشته، مورد تاکید قرار می گیرد.

حیدری در ادامه ارائه راهکارهای ترویج و گسترش فرهنگ مردم گیلان از طریق صنعت گردشگری را متذکر شد و گفت: جایگاه شهرک تاریخی ماسوله نه تنها در ایران بلکه در جهان به لحاظ جنبه های فرهنگی و معماری مورد توجه است.

وی یادآورشد: از این مناطق ضمن برخورداری از منافع حاصل از گردشگری می توان در راستای ترویج و گسترش فرهنگ و معماری ایران و گیلان بهره مند شد.

استان گیلان از جهت آب و هوا به عنوان یکی از استانهای پرتنوع و جاذب برای حوزه های مختلف ازجمله میراث فرهنگی، میراث طبیعی، میراث معنوی، صنایع دستی و آثار تاریخی است و آب وهوایی متنوع در گیلان به عنوان یک فرصت برای توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در مناطق نمونه و ویژه گردشگری است.

لزوم سرمایه گذاری کلان در صنعت گردشگری گیلان

نماینده مردم رودباردرمجلس با تاکید براینکه سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی در خصوص صنعت گردشگری باید فعالتر عمل کنند، گفت: با سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت گردشگری می ‌توان به درآمد بالای جامعه و ایجاد اشتغال پایدار کمک کرد.

صمد مرعشی با اشاره به اینکه جوامع صنعتی و پیشرفته دنیا برای رشد و توسعه کشور خود در زمینه گردشگری تلاش می ‌کنند، افزود: صنعت توریسم امروزه به عنوان یک نیاز جدی در سبد خانوار گنجانده شده است.

وی ادامه داد: زمانی که در یک جامعه زندگی ماشینی حاکم می ‌شود، نیاز به لطافت و بهره ‌برداری از منابع طبیعی جایگاه بیشتری پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به شاخصه های مورد ارزیابی و استفاده از مواهب طبیعی استان اشاره کرد و یادآورشد: حضور گردشگر خارجی در استان گیلان به عنوان یکی از شاخصه مهم می تواند جاذبه های بالقوه طبیعی را با استفاده ازسرمایه گذاری تبدیل به بالفعل کرد.

وی در ادامه بر ضرورت ترغیب سرمایه گذاران به امر گردشگری در رودبار تاکید کرد و افزود: منطقه رودبار استعدادهای بسیار زیادی در زمینه توریسم، اکوتوریسم، آثارتاریخی و باستانی دارد که باید شکوفا شود.

مرعشی با اعلام اینکه 71 پروژه در سفر ریاست جمهوری به استان در شهرستان رودبار مصوب شده است عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن این پروژه های مهم اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خود 49 منطقه گردشگری را در شهرستان رودبار ثبت کرده است، یادآورشد: برای ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاران دراین شهرستان باید قدمهای موثرتری برداشته شود.

نماینده مردم رودباردر ادامه از ساخت بزرگترین طرح تله کابین جهان در رودبار خبرداد و افزود: طول این پروژه مهم گردشگری بیش از ۱۲ کیلومتر است.

وی گفت: در کنار ساخت این تله کابین سایتهای ورزشی تابستانی، زمستانی، سایت موزه، سالن اجتماعات، سالنهای علمی، فرهنگی وسایر موارد نیز ایجاد می شود.

ماندگاری گردشگران در رودبارباید افزایش یابد

مرعشی با اشاره به اینکه طرح تله کابین آزاد راه رشت - قزوین را به قله درفک وصل می کند، یادآورشد: با اجرای پروژه های زیربنایی گردشگری می توان مسافران و گردشگران را به قصد مسافرت و گردشگری خاص به شهرستان رودبار سوق داد، درغیر این صورت گردشگران در این منطقه اقامت لحظه و موقت خواهند داشت.

بدین ترتیب استان گیلان از استانهای مناسب برای سرمایه ‌گذاری در بخش گردشگری است، این استان با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور توان بالقوه فراوانی در سرمایه‌ گذاری و بهره ‌گیری در بخشهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد.

شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، بازارهای تاریخی، گونه ‌های جانوری، صنایع دستی و تنوع قومی و فرهنگی این استان باعث شده است تا در بخش گردشگری ظرفیتهای مناسبی برای توسعه وجود داشته باشد.

اکثر طرحهای گردشگری گیلان زیر 10 میلیارد ریال است

دراین ارتباط رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان گفت: اکثر طرحهای گردشگری استان گیلان زیر 10 میلیارد ریال هستند و منابع تسهیلاتی استانی پاسخگوی تعدد این طرحها نیست.

امید عزیزی با اعلام اینکه تعدد و تعداد طرحهای گردشگری استانی زیاد و به عنوان یک چالش در گیلان مطرح است، افزود: بطور مثال طی سال گذشته تنها 10 میلیارد ریال تسهیلات منابع استانی برای اجرای شش طرح اختصاص یافت که این روند بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 136 طرح گردشگری در قالب استانی در گیلان مدون شده است، عنوان کرد: منابع استانی محدودیت ایجاد می کند زیرا این منابع برای تمامی دستگاههاست و سهم سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته تنها 10 میلیارد ریال بوده است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان بر لزوم راهکارهای جدید برای اجرای طرحهای گردشگری استان تاکید کرد و افزود: سطوح طرحهای گردشگری گیلان از استانی باید به ملی ارتقاء یابد بدین جهت در سال جاری 123 میلیارد ریال طرح ملی از استان به تهران معرفی شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه " توسعه بخش گردشگری در صورتی شتاب خواهد گرفت که سرمایه گذاران بخش خصوصی بیشتر از این وارد عرصه شوند، ارزیابی از وضعیت فعلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان چطور است"، افزود: مقوله سرمایه گذاری مشمول دو بخش" اطلاع رسانی و جذب سرمایه گذار و هدایت و حمایت سرمایه گذار" است.

ضرورت ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری گیلان

عزیزی همچنین بر ضرورت ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: در حال حاضر سرمایه گذارانی که وارد حوزه گردشگری شده و تاسیسات ایجاد کرده اند و می توانند تاسیسات گردشگری خود را توسعه دهند باید مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس میراث فرهنگی گیلان در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن تاسیسات گردشگری فعال استان خواستارافزایش منابع و تسهیلات از مدیران استانی و مدیرانی که در بستر تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور هستند، شد.

به هر حال توجه به گردشگری روستایی در برنامه ها و طرحهای توسعه روستایی بویژه طرحهای محلی اهمیت بسیار دارد زیرا علاوه بر فراهم آوردن امکانات اقتصادی در مناطق روستایی، نه تنها موجب تحولات جوامع روستایی است، بلکه گردشگران را در سطح مناطق توزیع و موجب کاهش بار جمعیتی گردشگران شهرهای مجاور می شود.

برخی از مناطق روستایی گیلان به دلیل نداشتن زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با مشکل بیکاری مواجه بوده و به مرور جمعیت خود را به صورت مهاجر به سمت حاشیه شهرها از دست می دهند.

این مناطق با داشتن امکانات بالقوه در زمینه های مختلف، در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه گردشگری نه تنها می تواند جمعیت خود را تثبیت که به محلی برای گذران اوقات فراعت گردشگران تبدیل شود، چرا که صنعت توریسم، صنعتی است خدماتی که نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی با مهارتهای گوناگون شغلی داشته و از آن می توان به عنوان گزینه مناسبی برای تثبیت جمعیت و بهبود وضع اقتصادی منطقه استفاده کرد.

استاندار گیلان دراین ارتباط گفت: گردشگری روستایی امروزه در دنیا مورد توجه است پس باید این مهم در اولویت صنعت گردشگری کشور واستان قرار گیرد.

روح الله قهرمانی چابک افزود: توسعه پایدار روستایی از شاخه های اصلی توسعه پایداراست، که در پی ارائه شیوه های مناسب زندگی در سطح روستاها از طریق حفظ و تقویت پتانسیلهای طبیعی، انسانی و همچنین کاهش محدودیتهای آنها است.

وی ادامه داد: از راهکارهای اساسی برای توسعه پایدار مناطق روستایی توجه به اکوتوریسم با هدف خارج کردن روستاها از حالت انزوا است.

استاندار گیلان گفت: گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) فعالیتی دوستدار محیط زیست، سودآور، اشتغالزا و دارای ماهیتی مردمی در راستای حفاظت از مناطق و منابع طبیعی است که از دیرباز در سراسر جهان وجود داشته و در درون خود توجه و لذت بردن از طبیعت و مناطق بکر خارج از محیط شهری را دارد.

توسعه اکوتوریسم عامل مهمی در شناسایی میراث ملی در مناطق روستایی است

وی همچنین با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست و گردش مسئولانه در طبیعت در ذات این نوع توریسم نهفته است، خاطر نشان کرد: توسعه اکوتوریسم روستایی عامل مهمی در نجات روستاها، اشتغال کارآفرینی، ایجاد شغل مکمل در کنار بیکاری های فصلی روستاییان، کاهش مهاجرت و شناسایی میراث ملی در مناطق روستایی است و به عنوان ابزاری برای حفاظت و بالا بردن سطح کیفی زندگی مردم محلی که از اهداف توسعه پایدار روستایی است، جایگاه ویژه ای دارد.

قهرمانی چابک با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری دراستان نیازمند اجرای طرحهای اساسی است، گفت: برای توسعه این بخش گامهای زیادی باید برداشته شود.

وی افزود: توسعه بخش گردشگری به عنوان یک ضرورت در این استان پیگیری می ‌شود که می‌ تواند کمک شایانی برای کمک به درآمد مردم منطقه باشد.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت اجرای طرحهای گردشگری در نقاط مختلف استان تاکید کرد: هر طرحی که در حوزه بخش گردشگری به خواهد اجرا شود باید دارای اهداف تعیین شده و مطابق با موازین زیست محیطی باشد.

وی در ادامه به مصوبات سفر هیئت دولت در بحث گردشگری گیلان اشاره کرد و یادآورشد: با اجرایی شدن این مصوبات صنعت گردشگری در منطقه توسعه بیشتری خواهد یافت.

به هر حال استان گیلان دارای قابلیتهای فراوان در جذب گردشگر است اما متاسفانه تاکنون نتوانسته سهم قابل توجهی از درآمد صنعت گردشگری کشوررا داشته باشد، خوشبختانه در دولت نهم و دهم اقدامات زیادی در توسعه گردشگری کشور و منطقه انجام شده است تا جایگاه واقعی خود را پیدا کند.