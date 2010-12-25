نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در کردستان برگزار می شود

ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان کردستان با همکاری تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد را در این استان برگزار خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: محورهای و موضوعات این کنگره عبارت از نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری، نقش رسانه های دیداری، نوشتاری، شنیداری و الکترونیک در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های آموزشی و روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محله ها با تاکید بر سازمان های اجتماع محور و در مردم نهاد است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بیان داشت: با توجه به وضعیت کنونی استان کردستان در زمینه های مقابله و پیشگیری از مصرف و توزیع انواع مواد مخدر، برگزاری این کنگره علمی و نشست های این چنین می تواند زمینه های لازم را برای ریشه کن کردن این بلای خانمان سوز فراهم کند.

قائد رحمتی عنوان کرد: این کنگره علمی روز 16 دی ماه و راس ساعت هشت صبح در محل سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان برگزار می شود و به کلیه شرکت کنندگان در این کنگره گواهینامه شرکت اعطاء خواهد شد.

دانشگاه کردستان، شورای شهر سنندج، شهرداری، سازمان بهزیستی، فرمانده انتظامی استان، صدا و سیمای مرکز کردستان، حوزه هنری، اداره کل تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد سنندج و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله دستگاه ها و سازمان های همکار در برگزاری این کنگره علمی به شمار می روند.