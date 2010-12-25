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۴ دی ۱۳۸۹، ۸:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مجمع عمومی اتحادیه باشگاه‌های فوتبال کشور و آغاز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه چهارم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم دسامبر سال 2010 میلادی.

- یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال کشور ساعت 9:30 صبح امروز با میزبانی شرکت سایپا برگزار می‌شود.

- ششمین دوره رقابت‌های بین المللی کاراته جام ایران زمین در بخش مردان از امروز در خانه تکواندو آغاز می‌‍شود.

- عملکرد فدراسیون‌های ورزشی حاضر در بازی‌های آسیایی از امروز با حضور مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در  دفتر معاونت امور ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی بررسی کارشناسی می‌شود که امروز مسئولان فدراسیون‌های جودو و ژیمناستیک در این نشست شرکت می‌کنند.

- مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور از صبح امروز در سالن فجر شهرستان ورامین آغاز می‌شود.

کد مطلب 1216626

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