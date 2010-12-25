تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه چهارم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم دسامبر سال 2010 میلادی.

- یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال کشور ساعت 9:30 صبح امروز با میزبانی شرکت سایپا برگزار می‌شود.

- ششمین دوره رقابت‌های بین المللی کاراته جام ایران زمین در بخش مردان از امروز در خانه تکواندو آغاز می‌‍شود.

- عملکرد فدراسیون‌های ورزشی حاضر در بازی‌های آسیایی از امروز با حضور مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در دفتر معاونت امور ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی بررسی کارشناسی می‌شود که امروز مسئولان فدراسیون‌های جودو و ژیمناستیک در این نشست شرکت می‌کنند.

- مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور از صبح امروز در سالن فجر شهرستان ورامین آغاز می‌شود.