داور تکواندو ایران در فهرست "ممتاز" فدراسیون جهانی قرار گرفت

به گزرش خبرنگار مهر، مجتبی نظم ده که از بهترین داوران تکواندو کشورمان است و سابقه قضاوت در رقابتهای المپیک 2000 سیدنی، قهرمانی جهان، جهانی و قهرمانی آسیا را در کارنامه داوری خود دارد از سوی فدراسیون جهانی به عنوان داور ممتاز معرفی شد. وی از اولین داوران ایرانی است که موفق به اخذ درجه یک شده بود.

اما فدراسیون تکواندو اسامی 15 داوری را که قرار است در سمینار آموزشی درجه سه شرکت کنند اعلام کرد. برای حضور در این کلاس که طی روزهای 15 تا 18 دیماه در تهران برگزار خواهد شد یکصد نفر ثبت نام کرده بودند که کمیته داوران از بین آنها 10 مرد و 5 نفر از بانوان را برای حضور در این کلاس معرفی کرد.

محمدرضا رضایی، حمید ریحانی، احمد خدایی، سیروس سمیعی ، رمضانعلی حسینی ، داود سخایی، حسین میرباقری، علی اشرف قنبری ، عبدالامیر صفایی پور، بختیار نوروزی ، زهرا افتخاری، زهرا حسنی قاضی ، بنفشه وفادار، پروانه محمد تقی پور تهرانی و معصومه مجیدی وش داوران شرکت در این کلاس خواهند بود.

فدراسیون تکواندو در تلاش است مجوز حضور 5 داور دیگر را در این کلاس از فدراسیون جهانی بگیرد.در جریان این کلاس بین المللی، سمینار هماهنگی قوانین جدید هم برگزار خواهد شدکه تمامی داوران بین المللی باید برای ادامه قضاوت ها در این کلاس شرکت کنند.

