  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۱

مسئول هماهنگي طرح CNG شهرداري تهران خبرداد:

پيشرفت 79 درصدي عمليات ساختماني جايگاههاي سوخت گاز طبيعي

مسئول هماهنگي طرح CNG شهرداري تهران گفت: تاكنون شهرداري تهران مجوز ساخت و زمين 33 جايگاه سوخت رساني گاز طبيعي را تحويل سازمان بهينه سازي سوخت داده كه به طور متوسط عمليات ساختماني اين جايگاهها به طور متوسط 79 درصد پيشرفت دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهدي حريري با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس مصوبه هيات وزيران و در قالب طرح CNG1  در سراسر كشور مي بايست 180 جايگاه گاز طبيعي احداث شود كه از اين تعداد حدود 52 جايگاه متعلق به شهر تهران است كه البته شهرداري تهران در نظر دارد تا در آينده با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اين تعداد را به 95 جايگاه برساند.

به گفته وي تاكنون از33 جايگاه گاز طبيعي كه مجوز ساخت و زمين آن به طور كامل تحويل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت شده ، سه جايگاه اعم از جايگاههاي بني هاشم ، كيان تاير و كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج به بهره برداري رسيده است.

وي همچنين با اشاره به پيشرفت متوسط 79 درصدي عمليات ساختماني اين جايگاهها، افزود: عمليات اجرايي 20 جايگاه در حال انجام بوده و پيشرفت هاي قابل توجهي دارند كه از اين تعداد پيشرفت كار در 12 جايگاه تا 90 درصد صورت گرفته است.

وي سپس با بيان اين مطلب كه عمليات ساختماني برخي از ايستگاهها به دليل وجود موانع حقوقي متوقف شده است  ، اظهار داشت : عمليات اجرايي چهار جايگاه به دليل  برخي مخالفت ها و ناآگاهي برخي نسبت به مسايل ايمني و .. متوقف شده ، 5 جايگاه ديگر با معارضات ملكي مواجه بوده  و مابقي نيز در مرحله تحويل به پيمانكار قرار دارند.

حريري در پايان افزود: هر چند بر اساس قانون،  مسئوليت احداث جايگاهها در سطح كشور بر عهده سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است ولي شهرداري تهران با توجه به محدوديت ها و مشكلات اين سازمان در راستاي مشاركت با دولت و همكاري با اين سازمان اقدام به اعطاي زمين و صدور مجوز در كمترين زمان ممكن كرده است.

کد مطلب 121663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها