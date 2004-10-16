پيشرفت 79 درصدي عمليات ساختماني جايگاههاي سوخت گاز طبيعي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهدي حريري با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس مصوبه هيات وزيران و در قالب طرح CNG1 در سراسر كشور مي بايست 180 جايگاه گاز طبيعي احداث شود كه از اين تعداد حدود 52 جايگاه متعلق به شهر تهران است كه البته شهرداري تهران در نظر دارد تا در آينده با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اين تعداد را به 95 جايگاه برساند. به گفته وي تاكنون از33 جايگاه گاز طبيعي كه مجوز ساخت و زمين آن به طور كامل تحويل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت شده ، سه جايگاه اعم از جايگاههاي بني هاشم ، كيان تاير و كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج به بهره برداري رسيده است.

وي همچنين با اشاره به پيشرفت متوسط 79 درصدي عمليات ساختماني اين جايگاهها، افزود: عمليات اجرايي 20 جايگاه در حال انجام بوده و پيشرفت هاي قابل توجهي دارند كه از اين تعداد پيشرفت كار در 12 جايگاه تا 90 درصد صورت گرفته است.

وي سپس با بيان اين مطلب كه عمليات ساختماني برخي از ايستگاهها به دليل وجود موانع حقوقي متوقف شده است ، اظهار داشت : عمليات اجرايي چهار جايگاه به دليل برخي مخالفت ها و ناآگاهي برخي نسبت به مسايل ايمني و .. متوقف شده ، 5 جايگاه ديگر با معارضات ملكي مواجه بوده و مابقي نيز در مرحله تحويل به پيمانكار قرار دارند.

حريري در پايان افزود: هر چند بر اساس قانون، مسئوليت احداث جايگاهها در سطح كشور بر عهده سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است ولي شهرداري تهران با توجه به محدوديت ها و مشكلات اين سازمان در راستاي مشاركت با دولت و همكاري با اين سازمان اقدام به اعطاي زمين و صدور مجوز در كمترين زمان ممكن كرده است.