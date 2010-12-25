اردلان در گفتگو با مهر: یک پلان از جنگهای "مختارنامه" حذف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی محمود فلاح جمعه شب‌ها از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این مجموعه محمود اردلان طراح جنگ و بازیگر نقش زائده است. به همین دلیل گفتگوی کوتاهی درباره این مجموعه با او داشتیم.

*برای شروع بگویید چطور طراحی جنگ‌های مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" بر عهده شما گذاشته شد؟

- محمود اردلان: من با بازیگری وارد این عرصه شدم. همیشه علاقمند به اکشن خوب در سینمای ایران بودم. واقعاً حیف است این همه دوستان زحمت می‌کشند، اما گاهی اوقات شاهد اکشن خوبی نیستیم. من دوره کوتاهی در تیم ملی کاراته و از داوران بین‌الملل بودم. آقای داود میرباقری با سپردن طراحی جنگ‌ها در مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" میدان بزرگی را در اختیارم گذاشت. البته مسئولیت کمی نبود، چرا که جنگ‌های بزرگی در این سریال وجود داشت، اما خوشحالم این مسئولیت بزرگ را پذیرفتم. خوشبختانه حتی یک پلان از جنگ‌های مجموعه "مختارنامه" در مونتاژ حذف نشد.

*طراحی جنگ‌ها در این مجموعه نیازمند ظرافت‌هایی بود، چرا که نوع سوارکاری و چید‌مان سوارکارهای ایرانی با عرب تفاوت زیادی داشت. این ریزه‌کاری‌ها را تا چه حد در کارتان رعایت می‌کردید؟

- بله، باید تمام این موارد در چید‌مان جنگ‌ها همچون شمشیر، کمان‌ها و ... لحاظ می‌شد. مثلاً لشگر ایرانی‌ها منظم‌تر، اما اعراب مردمی‌تر بود، اما وقتی موضوع جان در میدان جنگ مطرح باشد، دیگر فرد به فکر جانش است و به این فکر نمی‌کند که چگونه باید همچون سپاهش منظم بدود یا نه، ولی در مجموع سعی کردیم برای تمام جنگ‌ها وقت و انرژی لازم را بگذاریم و سطحی از هیچ چیز عبور نکردیم.

*مشابه نبودن جنگ‌ها تا چه حد کارتان را دشوار می‌کرد؟

- طراحی جنگ‌ها که هیچ کدام مشابه دیگری نباشد کار ما را دشوار می‌کرد. خوشبختانه بازیگران همکاری لازم را با ما کردند. در مجموع سعی کردیم نه تنها هیچ یک از جنگ‌ها شبیه یکدیگر نباشد، بلکه نوع کشته‌ شدن جنگاوران هم با یکدیگر تفاوت داشت و شما می‌توانید این مسئله را در این سریال مشاهده کنید.

*طراحی کدام یک از جنگ‌ها برایتان به یادماندنی بود؟

- تمام صحنه‌های جنگ این مجموعه را دوست داشتم و در ذهنم ثبت شده است، اما جنگ عاشورا چیز دیگری بود و حال و هوای دیگری برایم داشت.

*جنگ‌ها تا چه حد با مشورت داود میرباقری طراحی شد؟

- من تمام اطلاعاتم را از آقای میرباقری می‌گرفتم، ایشان به کلیت کار اشراف داشت. تمام کار با مشورت ایشان انجام شد و خوشحالم که جنگ‌ها آنطور که او می‌خواست اجرا شد. از سوی دیگر من اطلاعات تاریخی زیادی نداشتم و قبل از انجام کار ساعت‌ها با آقای میرباقری وقت می‌گذاشتم و درباره جنگ‌ها صحبت می‌کردیم.

*طراحی هر جنگ چقدر طول می‌کشید؟

- بستگی به شرایط روحی‌ام داشت. طراحی برخی جنگ‌ها پنج دقیقه و بعضی دیگر نیازمند زمان بیشتر بود.

*چقدر با بازیگران برای جنگ‌ها تمرین می‌کردید؟

- زمان زیادی می‌گذاشتیم، حتی گاهی یک ماه یا بیشتر تمرین می‌کردیم تا وظیفه هر بازیگر در جنگ‌ها مشخص شود، بداند چگونه باید بجنگد یا دفاع کند.

*ایفای نقش زائده برایتان چه ویژگی‌هایی داشت؟

- به هر حال هر نقش شاخص‌های خود را دارد و ایفای این نقش برایم خالی از لطف نبود. من با عشق و علاقه در این مجموعه بازی می‌کردم. کار با آقای میرباقری تجربه خوبی برایم بود و اگر ایشان باز هم از من در پروژه‌هایشان دعوت کنند با علاقه زیاد می‌پذیرم. البته من ایفای نقش‌های اکشن را خیلی دوست داشتم، اما نقش زائده زیاد اکشن نبود و بیشتر سیاستمدار بود. گرچه در ابتدا خیلی کلافه بودم، اما به مرور با نقش ارتباط خوبی برقرار کردم و از ایفای آن لذت بردم.

*حالا که پخش مجموعه "مختارنامه" شروع شده ارزیابی‌تان از این مجموعه چیست؟

- واقعاً مجموعه را دوست دارم و از دیدن آن لذت می‌برم. در مجموعه "ملاصدرا" هم نقش کوتاهی بازی کرده بودم، اما روزهای به یادماندنی در مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" داشتیم. البته هنوز قسمت‌های زیادی از این مجموعه پخش نشده است و مطمئن هستم با پیشرفت قصه سریال برای مخاطبان جذاب‌تر می‌شود.

*تولید مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" چند سال طول کشید. آیا در این سال‌ها پیش آمده بود خسته شده باشید؟

- مسلماً برخی روزها دیگر توان نداشتم. به هر حال هر فرد بضاعتی دارد و مجموعه "مختارنامه" پروژه سنگینی بود. هماهنگ کردن هنروران برای جنگ‌ها کار راحتی نبود. دور بودن از خانواده و شرایط سخت کار باعث می‌شد بعضی روزها خسته شوم.

-----------------------

گفتگو: فاطمه عودباشی