به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که سینماگران ایرانی برای حضور در بیست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تلاش می‌کنند، بنیاد سینمایی فارابی به عنوان مرکز اصلی تولید فیلم در ایران روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد، مدیر عامل فارابی سید احمد میرعلایی در این گفتگو درباره وضعیت فیلم‌ها و برنامه‌های این مرکز برای برگزار شدن پرفروغ جشنواره فیلم فجر صحبت کرده است.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر بنیاد سینمایی فارابی به عنوان مرکز اصلی تولید فیلم در چه شرایطی است و برنامه ریزی ها در چه مرحله است؟

-سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی: ما هم مثل تمام خانواده سینما آماده می شویم تا حضوری قابل قبول در جشنواره فیلم فجر داشته باشیم، برنامه ریزی‌های بنیاد سینمایی فارابی در بخش‌های مختلف آن طور که پیش بینی می‌شد پیشرفت کرده است.



در بخش تولید رشد 50 درصدی نسبت به سال قبل داشته‌ایم و میزان تولید در سینمای ایران افزایش داشته است، در بخش برنامه‌ریزی برای اکران فیلم‌ها در خارج و داخل ایران هم به آنچه در نظر داشته‌ایم نزدیک شده‌ایم.



* بالا رفتن میزان تولید نیازمند تامین شرایط و امکانات است آیا این شرایط و امکانات برای گروههای فیلمسازی فراهم شده؟



- بالا رفتن میزان تولید نیازمند فراهم شدن مواد خام و ابزار و ادواتی است که گروههای مختلف فیلمسازی به آن نیازمند هستند. در مورد دوربین و امکانات فنی با برنامه ریزی‌های مختلف و خریدهایی که امسال داشتیم توانستیم نیازهای گروههای فیلمسازی را فراهم کنیم و در بخش پشتیبانی با مشکل مواجه نشدیم. این‌ها را در زمان مناسب و بر طبق آمار و ارقام اعلام خواهیم کرد.



در مورد مواد خام باید زمان مصرف را در نظر می‌گرفتیم، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری دوستانی مثل آقای علیزاده در بخش پشتیبانی توانستیم این موارد را به شکل مطلوب انجام بدهیم، از نظر برنامه‌ریزی ارزی و ریالی و تامین بودجه برای فراهم کردن وسایل و امکانات هم با توجه به محدودیت‌ها حرکت قابل قبولی داشتیم.





* شما یکی از برنامه‌هایتان را تولید فیلم در گونه‌های مختلف اعلام کرده بودید، به این هدف رسیده‌اید؟



- تنوع فیلم یکی از برنامه‌های بنیاد سینمایی فارابی است که در زمان آقای رضابالا هم در واحد فرهنگی دنبال می‌شد با آمدن آقای پژمان لشگری‌پور این واحد فعالیت بیشتری در این زمینه شروع کرد، آقای نجاریان هم یکی از دوستانی است که از ایده‌ها و طرح‌های او در این زمینه استفاده می‌کنیم.



اما تنوع فیلم در نگاه ما مبنا و ملاک‌هایی دارد، این تنوع باید در راستای مفاهیم ارزشی و اسلامی جامعه ما باشد. بنیاد سینمایی فارابی از تولید اغلب محصولات سینمای ایران حمایت می‌کند اما توقع می‌رود این نهاد فرهنگی و هنری از محصولاتی که ابعاد فرهنگی و ارزشی بیشتری دارند حمایت ویژه کند.



*پس تائید می‌کنید که بعضی فیلم‌ها در بنیاد سینمایی فارابی حمایت ویژه می‌شوند؟



- بله و این از برنامه‌های ما است، یک نهاد فرهنگی باید از تولیداتی که مفاهیم ارزشی و معنوی را مطرح می‌کنند حمایت کند، حمایت اولیه از بسیاری فیلم‌ها می‌شود و پشتیبانی اخص از تولیداتی اتفاق می‌افتد که ابعاد فرهنگی بیشتری نسبت به دیگر فیلم‌ها دارند. البته در راستای تولید فیلم متنوع به بخش‌های مختلف توجه می‌کنیم، در این راستا به فیلمنامه‌هایی توجه کردیم که سرگرم‌کننده و جذاب هم هستند. بحث جذب مخاطب یکی از مهمترین دغدغه‌های ما است.



*با توجه به این برنامه‌ریزی‌ها فکر می‌کنید فیلم‌هایی که پیش بینی می‌شود از آثار قابل قبول این دوره باشند به جشنواره می‌رسند؟



- با وجود ترافیکی که این روزها در استودیوهای صداگذاری و لابراتوآرها وجود دارد فکر می‌کنم از برنامه‌هایمان عقب نیستیم و فیلم‌هایی که انتظار می‌رود جشنواره را رونق بدهند به موقع به دبیرخانه می‌رسند، یکی از جذابیت‌های حال و هوای جشنواره فیلم فجر همین شلوغی و تلاش سینماگران است. ما هم کمک می‌کنیم تا فیلم‌ها به موقع به جشنواره برسند.

یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال حضور فیلمسازانی از طیف‌های مختلف است، طبیعی است که در هر دوره تعدادی از کارگردان‌ها غایب هستند و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که می‌شود سال آینده این چهره‌ها هم در جشنواره فیلم داشته باشند، اما امسال و در این دوره شاهد رکورد تازه‌ای هستیم، تنوع فیلم‌ها و حضور فیلمسازان با فیلم‌هایی متنوع و جذاب امتیاز این دوره است. جشنواره امسال ویترینی است برای جشنواره‌ای که سال آینده و به مناسبت سی امین دوره از این جشن ملی خواهیم داشت.



* قرار است سی امین دوره جشنواره فیلم فجر به شکل ویژه برگزار شود؟



- حرکتی که جشنواره فیلم فجر و در نگاه کلی مجموعه سینمایی دولت در یکی دو سال اخیر داشته در سی امین دوره جشنواره به ثمر می‌رسد، می‌خواهیم سینمایی که در سی امین جشنواره فیلم فجر به آن می‌بالیم و آن را به مخاطب ایرانی و جهانی معرفی می‌کنیم سینمایی پاک، ارزشمند، متنوع و جذاب باشد. سینمایی که در راستای اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است و پیام‌های فرهنگی و ارزشی بسیاری به مخاطب عرضه می‌کند.



سینمای ایران باید سفیر خوبی برای انقلاب اسلامی و فرهنگ ما باشد، رشد فرهنگی و توانمندی‌های جامعه ما را به جهانیان نشان بدهد و امیدوارم در سی امین دوره از جشنواره با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم به افقی که مد نظر داریم برسیم.



*یکی از برنامه‌های معاونت سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی معرفی سینمای ایران به مخاطب جهانی و فراهم کردن امکان اکران عمومی فیلم‌های ایرانی در کشورهای دیگر است، فکر می‌کنید این اهداف محقق شده‌اند؟



- ما می‌خواهیم از جشنواره‌های خارجی عبور کنیم و سهم خود را در اکران جهانی داشته باشیم، می‌خواهیم در عرصه جهانی حضور داشته باشیم و قرار نیست دل به پسند جشنواره‌های خارجی خوش کنیم. امسال توانستیم بحث تولید فیلم مشترک را پیگیری کنیم، هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه راه طولانی در پیش داریم. با کشورهایی تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌ایم و بحث تولید مشترک و اکران در کشورهای دیگر را با جدیت دنبال می‌کنیم. ما نیازمند طرح و ارائه موضوع‌هایی هستیم که متعلق به شرق است و باید دیدگاه و دغدغه‌هایمان را به مخاطب جهانی معرفی کنیم.



* با توجه به شرایط بحرانی فروش فیلم‌ها، فکری به حال اقتصاد سینمای ایران کرده‌اید؟



- یکی از راههای حل بحران‌های اقتصادی رسیدن به بازارهای جهانی است، از سویی دیگر اگر طرح فیلم خوب و متنوع و سرگرم کننده به نتیجه برسد می‌توانیم در جذب مخاطب موفق باشیم. فیلم خوب از نظر ساختار و محتوا استانداردهایی دارد و می‌تواند مردم را به سالن‌های سینما بیاورد.



*نمونه‌ای از فیلم خوب در ذهن دارید؟



- فیلم سینمایی "ملک سلیمان" که خیلی‌ها معتقد بودند نمی‌تواند در اکران عمومی موفق شود بیشتر از دو میلیارد تومان در تهران و شهرستان‌ها فروش کرد، این فیلم ضعف‌ها و نواقصی دارد اما براساس اعتقاد و باور دینی و فرهنگی ما ساخته شده، توانمندی‌های سینماگران ایرانی را نشان می‌دهد، استقبال از این فیلم نشان می‌دهد می‌توان فیلم فرهنگی ساخت و انتظار استقبال گسترده از آن را داشت. کشورهایی متقاضی اکران این فیلم هستند و این نشان می‌دهد "ملک سلیمان" در جذب مخاطب خارجی هم موفق است.



* در تیم جدید معاونت سینمایی درباره استاندارسازی صحبت می‌شود اما مشخص نیست چه گروهی قرار است سینمای استاندارد را تعریف کند و این نگران کننده است.



- همه جامعه سینمایی می‌توانند تشخیص بدهند که فیلم استاندارد چیست. مردم هم تعیین‌کننده‌اند و درباره این موضوع و تعریف سینمای استاندارد نباید نگران باشیم، اگر صاحب فیلم استاندارد باشیم هم می‌توانیم به سالن‌های سینما رونق بدهیم، هم جشنواره‌های داخلی و خارجی را گرم و پرشور برگزار می‌کنیم و هم امکان اکران در کشورهای دیگر را برای تولیداتمان به دست می‌آوریم.



* با شروع یک دوره تازه جشنواره فیلم فجر، سال سینمایی تمام می‌شود و می‌توان به بررسی سینمای ایران در آن سال پرداخت. در سال 89 چقدر بنیاد سینمایی فارابی موفق بود تا برنامه‌ها و اهدافش را عملی کند؟



- به برنامه‌هایی که در حوزه پشتیبانی و تولید داشتیم اشاره کردم، یکی از مهمترین اتفاق‌های امسال در فارابی تحول در واحد فرهنگی بود، آقای لشگری‌پور مدیری است تازه نفس با تجربه‌های مدیریتی مختلف. او انگیزه بالایی برای کار دارد و تلاش می‌کند با توجه به بحث فیلمنامه حرکتی که قرار است در بخش تنوع فیلم‌ها داشته باشیم از حلقه اول که فیلمنامه است شکل بدهد.



*امسال برای دومین دوره پیاپی آقای مهدی مسعودشاهی به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر انتخاب شده‌اند، شما چقدر با دبیر جشنواره تعامل دارید؟



- خوشبختانه در گروه معاونت سینمایی رفاقت وجود دارد و خدمتگذاری به اهالی سینما اصل است. آقای مسعودشاهی یکی از مدیران فرهنگی باسابقه هستند و تجربه موفقی در جشنواره پارسال داشتند، ممکن است با هم اختلاف نظر داشته باشیم که آن را طبیعی می‌دانم اما مجموعه سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی همراه ایشان است تا جشنواره فیلم فجر هرچه باشکوه‌تر و منظم‌تر برگزار شود.



واحدهای مختلف معاونت سینمایی مانند جزیره‌های تک افتاده نیستند و همدیگر را کامل می‌کنند، هرگز در حیطه کاری ایشان دخالت نمی‌کنم اما از هر کاری که به نفع جشنواره و سینمای ایران باشد کوتاهی نخواهم کرد، امیدوارم بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر برای سینمای ایران مایه مباهات و افتخار باشد.



- - - - - - - - - -



گفتگو: محدثه واعظی‌پور