هشدار اختری نسبت به فلج شدن شبکه توزیع مطبوعات کشور

حسن اختری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از تلاش دولت‌های نهم و دهم برای اجرای طرح هفدمندی یارانه‌ها، گفت: گرچه این طرح مربوط به سال‌های پیش از این است، به دلایل متعدد در دولت‌های قبلی اجرا نشد و انصافاً باید از شخص رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولت فعلی به سبب اینکه در سالی که به نام کار مضاعف شناخته می‌شود، آستین همت را برای اجرای این طرح و جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور بالا زده است، تقدیر کرد.

وی بر لزوم همراهی قوای مقننه و قضائیه با دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد و افزود: نتایج اجرای این طرح را باید در سال‌های آتی دید ولی در مقطع فعلی همه اعم از مردم و رسانه‌ها باید دولت را در اجرای این کار یاری دهند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در عین حال با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور در مقاطعی چنین حساس و در جهت تنویر افکار عمومی، از مشارکت ندادن رسانه‌ها در روند تدوین و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گله کرد و گفت: به نظر من ظرفیت رسانه‌ها در این مورد ویژه کاملاً مغفول واقع شد هر چند هنوز هم فرصت برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های آنها وجود دارد.

اختری در ادامه به مشکلات صنفی جامعه رسانه‌ای کشور پرداخت و با بیان اینکه "مطبوعات ما در شرایط عادی هم برای انتشار و توزیع مشکلات زیاد دارند" تاکید کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند امروز که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است، بخش فرهنگ و از جمله رسانه‌ها و مطبوعات و چاپ و نشر هم از این جراحی بزرگ متاثر می‌شوند و پرداختن به این مسئله یک ضرورت اساسی است.

وی گفت: مطبوعات ما در شرایط عادی هم موسساتی سودآور نیستند و دائماً با مشکلات عدیده در بخش‌های مالی و بخش توزیع خود مواجهند چه رسد به شرایط فعلی که چنین طرح بزرگی اجرا می‌شود و لذا ضروری است دولت همانطور که بسته‌های حمایتی را در بخش‌هایی مانند انرژی، کشاورزی و حمل و نقل تدارک دیده، بسته‌های حمایتی را هم برای رسانه‌ها فراهم کند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنین با ابراز تاسف از مظلوم واقع شدن بخش فرهنگ در تمامی طرح‌های بزرگ ملی از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها، ادامه داد: در صورتی که تدارک خاصی در این زمینه دیده نشود، بخش توزیع مطبوعات کشور فلج خواهد شد و فعالیت‌های رسانه‌ای به صفر خواهد رسید.

اختری افزود: اگر مسئولان دولت فکری برای این مسئله دارند و احیاناً بسته حمایتی خاصی برای مطبوعات تدارک دیده است، هر چه سریعتر با یک اطلاع‌رسانی مناسب آن را ارائه کنند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنین با اشاره به جلسه مدیران مسئول برخی رسانه‌ها و مسئولان تشکل‌های صنفی حوزه رسانه از جمله انجمن مذکور با وزیر ارشاد، تاکید کرد: مجدانه از آقای حسینی می‌خواهیم نگرانی‌های صنفی اهالی مطبوعات را به گوش دیگر اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور برساند و مسئولان دولت مطئمن باشند حمایت از رسانه‌ها در زمینه طرح هدفمندی یارانه‌ها در نهایت به سود خود دولت خواهد بود.