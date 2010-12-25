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۴ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۲

نمایشگاه محصولات علمی و آموزشی فناوری نانو برگزار می‌شود

نمایشگاه محصولات علمی و آموزشی فناوری نانو برگزار می‌شود

ششمین نمایشگاه محصولات علمی و آموزشی فناوری نانو از امروز 4 دی ماه توسط انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از سوی انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و صنعت و با همکاری شرکت توسعه فناوری مهرویژن و حمایت ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می شود تا 7 دی ماه ادامه دارد. 

در این نمایشگاه، محصولات علمی آموزشی فناوری نانو در قالب کتب و نشریات علمی آموزشی عمومی و تخصصی فناوری نانو، فیلمهای علمی آموزشی و نرم افزار‌های تخصصی و کاربردی در زمینه فناوری با 40 درصد تخفیف در دانشگاه علم و صنعت ارائه می شود.

تا کنون این نمایشگاه در دانشگاه زابل، نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در اصفهان، دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شده است.
کد مطلب 1216642

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