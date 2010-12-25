به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از سوی انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و صنعت و با همکاری شرکت توسعه فناوری مهرویژن و حمایت ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می شود تا 7 دی ماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه، محصولات علمی آموزشی فناوری نانو در قالب کتب و نشریات علمی آموزشی عمومی و تخصصی فناوری نانو، فیلمهای علمی آموزشی و نرم افزار‌های تخصصی و کاربردی در زمینه فناوری با 40 درصد تخفیف در دانشگاه علم و صنعت ارائه می شود.

تا کنون این نمایشگاه در دانشگاه زابل، نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در اصفهان، دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شده است.