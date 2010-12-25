پاکستان از تحویل ریگی به ایران خبر داد/ ارتباط سرکرده جندالله با الشرق الاوسط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، مقام های پاکستان اعلام کردند که "عبدالرئوف ریگی" که تلفن بی سیم او در حالیکه در مرزهای ایران و پاکستان در حال تلفن به یک روزنامه لندنی بوده رد یابی شده بزودی به ایران تحویل داده خواهد شد.

عبدالرئوف پس از مجازات و اعدام شدن عبدالمالک ریگی به عنوان رئیس جدید گروهک جندالله منصوب شد.

اسلام آباد اعلام کرد که ریگی پس از بازجویی های لازم از سوی مقام های امنیتی پاکستان به ایران تحویل داده خواهد شد.

مقام های مطلع در اسلام آباد اعلام کردند که ریگی در حال تلفن زدن به روزنامه "الشرق الاوسط" رد یابی شده است.

این مقام ها همچنین از تلاش های نیروهای پاکستانی پس از بمب گذاری اخیر این گروه در چابهار برای متلاشی کردن گروه شیطانی جندالله خبر داده اند.

پس از آنکه مکالمه تلفنی ضبط شده ریگی به مقام های پاکستانی اطلاع داده می شود آنها به سرعت پس از 24 ساعت و در پی یک عملیات کماندویی آن را دستگیر کردند.

روز گذشته منابع خبری از دستگیری ریگی در پاکستان خبر دادند اما بلافاصله در بیانیه ای با رد این خبرادعا شد که وی در ایران بسر می برد.

در پی بمب گذاری در چابهار مقام های ایران مصراً از مقام های پاکستانی خواستار برخورد با این گروه تروریستی شدند.

در نشست اکو نیز رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای پاکستانی خود بر لزوم برخورد قاطع اسلام آباد با تروریست های تاکید کرد.