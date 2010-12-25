فیلمبرداری "آخرین سرقت" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری "آخرین سرقت" بیستم آبان در تهران آغاز شده و از هشتم آذر گروه عازم شمال کشور شد و پس از فیلمبرداری در رامسر و چند شهر شمالی دیگر دوم دی به تهران برگشت تا سکانس‌های باقی مانده در تهران فیلمبرداری شود. تدوین فیلم توسط کاوه ایمانی آغاز شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: پدرام علیزاده، نویسندگان فیلمنامه: رضا درمیشیان، پدرام علیزاده، سیدجلال الدین دری،

مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، مدیرتولید: شاهین جعفری، طراح گریم: فریور معیری، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی، صدا: رضا نظری‌نیا، تهیه‌کننده: سیدغلامرضا موسوی.

پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهی، خاطره اسدی، مریم سعادت، آرش نوذری، سولمازآقمقانی و ایرج نوذری بازیگران اولین فیلم پدرام علیزاده هستند.