به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سانگ یانگ موتور کره جنوبی با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت خودروسازی که با محصولاتی چون موسو، چیرمن و کوراندو به بازار ایران معرفی شده، هم اکنون سه خودروی شاسی بلند ( SUV) جدید خود را با نامهای رکستون، کایرون و اکتیون عرضه کرده است.

خودروی رکستون و کایرون مجهز به سیستم چهارچرخ محرک دائم AWD، موتور پرقدرت 3200 سی سی، سیستم انتقال نیروی 5 دنده اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده به صورت دستی از روی فرمان و سردنده ها و همچنین سیستم کمک رانندگی در زمستان، سیستمهای الکترونیکی پیشرفته مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم کنترل پایداری ESP، سیستم ضد واژگونی ARP، ترمز مجهز به سیستم EBD و BAS، سیستم کنترل سرعت خودرو در سرپایینی HDC و سیستم هشدار دهنده موانع در دنده عقب مجهزمی باشند.

خودروی رکستون 7 نفره با قیمت 60 میلیون و 500 هزار تومان و کایرون 5 نفره با قیمت 56 میلیون و 200 هزار تومان برای تحویل در بهمن ماه عرضه می‌شود.

خودروی اکتیون مجهز به سیستم چهارچرخ محرک 4WD، موتور پرقدرت 2300 سی سی، سیستم انتقال نیروی 6 دنده اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده به صورت دستی از روی فرمان و سردنده و همچنین سیستم کمک رانندگی در زمستان، سیستم های الکترونیکی پیشرفته مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم کنترل پایداری ESP ، سیستم ضد واژگونی ARP ، ترمز مجهز به سیستم EBD/ASR، سیستم کنترل سرعت خودرو در سرپایینی HDC و سیستم هشدار دهنده موانع در دنده عقب مجهز می باشند. خودروی اکتیون 5 نفره و با قیمت 48 میلیون و 450 هزار تومان برای تحویل در بهمن ماه عرضه می‌شود.

رامک خودرو نمایندگی انحصاری سانگ یانگ موتور کره جنوبی در ایران عرضه کننده این نوع خودروهای است، این خودروها شامل 3 سال یا 60000 کیلومتر گارانتی هستند.

سید احسان الدین غفاریان مدیر فروش و خدمات پس از فروش این شرکت گفت: رامک خودرو در چشم انداز آینده قصد دارد تا در صنعت خودرو سازی به صورت بنیادی سرمایه گذاری کرده و در راستای پیشرفت این صنعت در کشور با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین شرکت سانگ یانگ موتور در امر تولید، آموزش و بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی اقدام به تولید خودرو کند.

به گفته وی، این شرکت در ابتدا با برنامه‌ای کوتاه مدت با هدف ارائه خودروهایی با فن آوری نوین و با توجه به هدف گذاری میان مدت شرکت در راستای ایجاد یک برند انحصاری در ایران، پس از مطالعات و بررسی های طولانی اقدام به مذاکره کرد و در نهایت موفق به دریافت امتیاز نمایندگی انحصاری از شرکت خودروسازی سانگ یانگ موتور کره جنوبی در ایران شد.