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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

تا یک ماه آینده ؛

خودروهای جدید کره جنوبی وارد بازار ایران می‌شوند

سه خودروی شاسی بلند( SUV) جدید سانگ یانگ کره جنوبی با نامهای رکستون، کایرون و اکتیون تا یک ماه آینده وارد بازار خودروی ایران می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سانگ یانگ موتور کره جنوبی با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت خودروسازی که با محصولاتی چون موسو، چیرمن و کوراندو به بازار ایران معرفی شده، هم اکنون سه خودروی شاسی بلند ( SUV) جدید خود را با نامهای رکستون، کایرون و اکتیون عرضه کرده است.

خودروی رکستون و کایرون مجهز به سیستم چهارچرخ محرک دائم AWD، موتور پرقدرت 3200 سی سی، سیستم انتقال نیروی 5 دنده اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده به صورت دستی از روی فرمان و سردنده ها و همچنین سیستم کمک رانندگی در زمستان، سیستمهای الکترونیکی پیشرفته مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم کنترل پایداری ESP، سیستم ضد واژگونی ARP، ترمز مجهز به سیستم EBD و BAS، سیستم کنترل سرعت خودرو در سرپایینی HDC و سیستم هشدار دهنده موانع در دنده عقب مجهزمی باشند.

خودروی رکستون 7 نفره با قیمت 60 میلیون و 500 هزار تومان و کایرون 5 نفره با قیمت 56 میلیون و 200 هزار تومان برای تحویل در بهمن ماه عرضه می‌شود.

خودروی اکتیون مجهز به سیستم چهارچرخ محرک 4WD، موتور پرقدرت 2300 سی سی، سیستم انتقال نیروی  6 دنده اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده به صورت دستی از روی فرمان و سردنده و همچنین سیستم کمک رانندگی در زمستان، سیستم های الکترونیکی پیشرفته مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم کنترل پایداری ESP ، سیستم ضد واژگونی ARP ، ترمز مجهز به سیستم EBD/ASR، سیستم کنترل سرعت خودرو در سرپایینی HDC و سیستم هشدار دهنده موانع در دنده عقب مجهز می باشند. خودروی اکتیون 5 نفره و با قیمت 48 میلیون و 450 هزار تومان برای تحویل در بهمن ماه عرضه می‌شود.

رامک خودرو نمایندگی انحصاری سانگ یانگ موتور کره جنوبی در ایران عرضه کننده این نوع خودروهای است، این خودروها شامل 3 سال یا 60000 کیلومتر گارانتی هستند.

سید احسان الدین غفاریان مدیر فروش و خدمات پس از فروش این شرکت گفت: رامک خودرو در چشم انداز آینده قصد دارد تا در صنعت خودرو سازی به صورت بنیادی سرمایه گذاری کرده و در راستای پیشرفت این صنعت در کشور با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین شرکت سانگ یانگ موتور در امر تولید، آموزش و بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی اقدام به تولید خودرو کند.

به گفته وی، این شرکت در ابتدا با برنامه‌ای کوتاه مدت با هدف ارائه خودروهایی با فن آوری نوین و با توجه به هدف گذاری میان مدت شرکت در راستای ایجاد یک برند انحصاری در ایران، پس از مطالعات و بررسی های طولانی اقدام به مذاکره کرد و در نهایت موفق به دریافت امتیاز نمایندگی انحصاری از  شرکت خودروسازی سانگ یانگ موتور کره جنوبی در ایران شد.

کد مطلب 1216650

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