500 تن انار در رودبار برداشت شد

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان محصول باغات اناراین شهرستان به دلیل آبیاری منظم، گلدهی در زمان مناسب و کوددهی اصولی دو برابر پارسال بوده است.

وی همچنین به نقش اقتصادی محصول " انار" در منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: شهرستان رودباردر زمینه تولید محصولاتی چون زیتون، انار، گندم، گردو و سایر محصولات از موقعیت مناسبی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی رودبارگفت: تولید محصول انار در شهرستان رودبار به ویژه روستای تاریخی انبوه عمارلو این شهرستان بخشی از درآمد کشاورزان را به خود اختصاص داده و از طریق آن امرار معاش می‌ کنند.

وی با اشاره به اینکه تابش آفتاب، خشکی هوا و گرمای مناسب نقش موثری در مرغوبیت انار دارد، بیان داشت: درخت انار در مناطق خشک و کوهپایه ‌ای محصول خوبی می ‌دهد و در ارتفاع هزار تا ‪ هزار و 400 ‬ متری قابل پرورش است.

رنگیدن در ادامه با اشاره به اینکه انار سرشاراز ویتامین ‌های مختلف است، خاطر نشان کرد: مصرف مداوم این میوه نه‌ تنها آب مورد نیاز بدن را به طور طبیعی تامین می ‌کند بلکه بسیاری از امراض و بیماریهای درونی را دفع می ‌کند.