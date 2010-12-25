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۴ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۹

خبر فوری/

انفجار در پاکستان 40 کشته بر جا گذاشت

انفجار در پاکستان 40 کشته بر جا گذاشت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از انفجار انتحاری در پاکستان و کشته شدن 40 نفر در این حادثه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که اقلیم "باجور" در شمال غرب پاکستان هدف انفجار انتحاری قرار گرفت.

بر اثر این انفجار تاکنون 40 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1216653

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